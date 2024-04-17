Сотня найвпливовіших людей світу. Єрмак звернувся до журналу Time

Ексгенсек НАТО зазначив, що у «великий момент для України Єрмак не лише виконує роль рішучого лідера, але й довів, що він є таким лідером»

Глава Офісу президента увійшов у рейтинг впливового журналу і прокоментував цей факт

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак потрапив у список 100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time у категорії «лідери». Він звернувся із подякою до журналу та заявив, що в списку Time мають бути люди, які загинули за Україну. Відповідні думки висловив у Facebook.

«Дякую Time. Але я переконаний, що в списку Time мають бути такі люди, як Дмитро Коцюбайло, Павло Петриченко, Олексій Чубашев, Андрій Пільщиков «Джус», Владислава Черних «Аїда» та інші наші герої. Кожен, хто загинув за Україну і свободу.

Кожен з них віддав життя за те, щоб наш героїчний народ міг продовжувати свою боротьбу за незалежність», – йдеться у повідомленні.

Єрмак наголосив, що сили оборони та народ України мають бути у журналі Time.

«Я ж можу лише пишатися, що є частиною цього народу. Вважаю, відзнака Time є оцінкою роботи всієї команди Президента Зеленського, працювати в якій для мене – велика честь», – написав голова Офісу президента.

Нагадаємо, що Андрій Єрмак потрапив у список 100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time у категорії «лідери». Водночас президент України Володимир Зеленський не увійшов до списку.

Цього року, журнал Time визнав дружину нині покійного російського політика Олексія Навального Юлію однією зі ста найвпливовіших людей 2024 року. Вона очолила категорію «Лідери».