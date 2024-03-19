Російські боксери відмовилися кваліфікуватися на Олімпіаду-2024

Міжнародна боксерська асоціація допускає боксерів з РФ та Білорусі на свої турніри без обмежень

За словами генсека Федерації боксу РФ, спортсмени не погодяться на умови нейтральності, тому що «не зможуть зрадити свою батьківщину»

Боксери збірної Росії не братимуть участі у відборі на Олімпіаду-2024. Таким чином, російські боксери не виступлять у Парижі навіть у нейтральному статусі. Про це у коментарі «Тасс» повідомила генеральна секретарка Федерації боксу РФ Тетяна Кірієнко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Кірієнко заявила, що боксери не погодяться на умови нейтральності, тому що «не зможуть зрадити свою батьківщину».

Варто зазначити, що Міжнародна боксерська асоціація (IBA) допускає боксерів з РФ та Білорусі на свої турніри без обмежень. Президентом IBA є росіянин Умар Кремльов, а організація не визнається Міжнародним олімпійським комітетом.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Це не перший вид спорту, в якому російські спортсмени відмовилися їхати до Парижа у нейтральному статусі. Представників країни-окупанта не буде у спортивній та художній гімнастиці.

МОК допустив на Ігри-2024 росіян та білорусів лише в індивідуальних видах спорту та без національної символіки. Нейтральний статус також надається за відсутності публічної підтримки війни в Україні та зв'язків із силовими структурами.

Нагадаємо, президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах вважає, що російські спортсмени не мають нести відповідальність за дії свого уряду. В інтерв'ю французькому Le Monde він заявив, що «треба захищати російських атлетів, які не порушували Олімпійську хартію».

До слова, віце-президент МОК Джон Коутс заявив, що на Олімпійських іграх зможуть виступити близько 40 росіян.