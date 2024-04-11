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Росія очолила світовий рейтинг кіберзлочинності

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росія очолила світовий рейтинг кіберзлочинності
Найпершою у рейтингу стала Росія, за нею із великим відривом йдуть Україна та Китай
фото з відкритих джерел

Світовий рейтинг кіберзлочинності є результатом трьох років досліджень

Перший в історії світовий рейтинг кіберзлочинності, складений у рамках дослідження Оксфордського університету та Університету Нового Південного Уельсу, очолила Росія. Про це йдеться на сайті Оксфордського університету.

Під час дослідження, яке проводилося впродовж трьох років, було вперше в історії складено рейтинг країн відповідно до Світового індексу кіберзлочинності (WCI, World Cybercrime Index).

Для розрахунку Індексу науковці опитали 92 провідних експертів з кіберзлочинності з усього світу, які оцінювали окремі країни світу за п'яти категоріями:

  • технічні продукти/послуги (наприклад, розробка зловмисного програмного забезпечення, створення ботоферм, компрометація даних);
  • атаки та вимагання (наприклад, розробка програм-вимагачів);
  • крадіжка даних/ідентифікаційних даних (наприклад, злом, фішинг, злам облікових записів, шахрайство з банківськими картками);
  • шахрайство (наприклад, шахрайство з передоплатою, компрометація корпоративної електронної пошти, шахрайство на онлайн-аукціонах та в онлайн-торгівлі);
  • відмивання грошей (наприклад, шахрайство з кредитними картками, незаконні криптоплатформи).

Експертам пропонували назвати країни, які вони вважають найбільш значущими джерелами кожного з цих типів кіберзлочинності, а потім оцінити кожну країну відповідно до впливу, професіоналізму та технічних навичок кіберзлочинців.

Науковці зазначають, що джерела загрози кіберзлочинності нерівномірно розподілені по всьому світу. Так, найпершою у рейтингу кіберзлочинності стала Росія (58,39 бала), за нею із великим відривом йдуть Україна (36,44 бала), Китай (27,86 бала), США (25,01 бала), Нігерія (21,28 бала) та Румунія (14,83 бала). Велика Британія посідає восьме місце у списку (9,01 бала).

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В Оксфордському університеті зауважили, що російські кіберзлочинці вважаються найбільш професійними та технічно кваліфікованими у світі. Їхні злочини мають найбільший вплив.

Нагадаємо, українські хакери знищили ІТ-інфраструктуру «Москоллектора». Ця компанія відповідає за експлуатацію підземних водопровідних труб, кабелів зв’язку, силових кабелів та тепломереж Москви.

Раніше українські хакери, які можуть бути пов'язані з кіберами СБУ, знищили дата-центр, яким користувався російський воєнно-промисловий комплекс, нафтогаз та телеком.

До слова, в Україні можуть створити посаду кібердипломата. Це пов'язано зі швидким розвитком технологій у світі. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов на відкритті Kyiv International Cyber Resilience Forum 2024.

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Теги: росія кібератака рейтинг злочин

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