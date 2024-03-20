Одну з країн ЄС всьоме поспіль визнано найщасливішою

Україна зайняла в рейтингу країн лише 105 місце, що свідчить про зменшення рівня щастя в порівнянні з тогорічними показниками

Щорічний звіт World Happiness Report визнав Фінляндію найщасливішою країною світу вже сьомий рік поспіль. Про це йдеться в опублікованому звіті, повідомляє CNN.

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Згідно з даними щорічного World Happiness Report, сусіди Фінляндії – Данія, Ісландія та Швеція – також зберігають свої місця в першій десятці. У цих країнах тісний зв'язок з природою та здоровий баланс між роботою та особистим життям сприяють лідерству у світових рейтингах щастя.

Водночас зростання відчуття нещастя, особливо серед молоді, призвело до того, що інші західні країни опустилися в рейтингу.

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Сполучені Штати і Німеччина вперше випали з першої двадцятки з часу публікації першого звіту понад десять років тому. Їх місце зайняли Коста-Ріка і Кувейт на 12 і 13 місцях відповідно. Сербія, Болгарія і Латвія повідомили про найбільше зростання рівня щастя. Афганістан перебуває на останньому місці. Україна зайняла 105 місце.

Звіт ґрунтується на даних глобального опитування людей у понад 140 країнах світу. Країни ранжуються за рівнем щастя на основі їхніх середніх оцінок життя за три попередні роки, в цьому випадку – з 2021 по 2023 рік. До уваги беруть такі фактори, як ВВП на душу населення, соціальна підтримка, тривалість здорового життя, свобода, щедрість і корупція.

Оприлюднення звіту збігається з Міжнародним днем щастя, який відзначають 20 березня.

Топ 20 найщасливіших країн світу у 2024 році

Фінляндія Данія Ісландія Швеція Ізраїль Нідерланди Норвегія Люксембург Швейцарія Австралія Нова Зеландія Коста-Рика Кувейт Австрія Канада Бельгія Ірландія Чехія Литва Сполучене Королівство

Нагадаємо, минулого року Україна посіла 92 місце в рейтингу найщасливіших країн світу.

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Як повідомлялося, згідно з рейтингом країн світу, який був представлений американським журналом US News & World Report, у 2023 році Сполучені Штати та Китай знову стали безперечними лідерами серед найвпливовіших держав. Третє місце неочікувано зайняла країна-агресорка Росія.

До слова, Зімбабве за підсумками 2022 року визнано найнещаснішою країною у світі з індексом злиднів 414.7. Це випливає з опублікованого наприкінці серпня рейтингу найнещасніших країн світу, складеного дослідницьким відділом Statista.