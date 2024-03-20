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Одну з країн ЄС всьоме поспіль визнано найщасливішою

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Одну з країн ЄС всьоме поспіль визнано найщасливішою
Звіт ґрунтується на даних глобального опитування людей у понад 140 країнах світу
фото з відкритих джерел

Україна зайняла в рейтингу країн лише 105 місце, що свідчить про зменшення рівня щастя в порівнянні з тогорічними показниками

Щорічний звіт World Happiness Report визнав Фінляндію найщасливішою країною світу вже сьомий рік поспіль. Про це йдеться в опублікованому звіті, повідомляє CNN.

Згідно з даними щорічного World Happiness Report, сусіди Фінляндії – Данія, Ісландія та Швеція – також зберігають свої місця в першій десятці. У цих країнах тісний зв'язок з природою та здоровий баланс між роботою та особистим життям сприяють лідерству у світових рейтингах щастя.

Водночас зростання відчуття нещастя, особливо серед молоді, призвело до того, що інші західні країни опустилися в рейтингу. 

Сполучені Штати і Німеччина вперше випали з першої двадцятки з часу публікації першого звіту понад десять років тому. Їх місце зайняли Коста-Ріка і Кувейт на 12 і 13 місцях відповідно. Сербія, Болгарія і Латвія повідомили про найбільше зростання рівня щастя. Афганістан перебуває на останньому місці. Україна зайняла 105 місце.

Звіт ґрунтується на даних глобального опитування людей у понад 140 країнах світу. Країни ранжуються за рівнем щастя на основі їхніх середніх оцінок життя за три попередні роки, в цьому випадку – з 2021 по 2023 рік. До уваги беруть такі  фактори, як ВВП на душу населення, соціальна підтримка, тривалість здорового життя, свобода, щедрість і корупція.

Оприлюднення звіту збігається з Міжнародним днем щастя, який відзначають 20 березня. 

Топ 20 найщасливіших країн світу у 2024 році

  1. Фінляндія
  2. Данія
  3. Ісландія
  4. Швеція
  5. Ізраїль
  6. Нідерланди
  7. Норвегія
  8. Люксембург
  9. Швейцарія
  10. Австралія
  11. Нова Зеландія
  12. Коста-Рика
  13. Кувейт
  14. Австрія
  15. Канада
  16. Бельгія
  17. Ірландія
  18. Чехія
  19. Литва
  20. Сполучене Королівство

Нагадаємо, минулого року Україна посіла 92 місце в рейтингу найщасливіших країн світу.

Як повідомлялося, згідно з рейтингом країн світу, який був представлений американським журналом US News & World Report, у 2023 році Сполучені Штати та Китай знову стали безперечними лідерами серед найвпливовіших держав. Третє місце неочікувано зайняла країна-агресорка Росія.

До слова, Зімбабве за підсумками 2022 року визнано найнещаснішою країною у світі з індексом злиднів 414.7. Це випливає з опублікованого наприкінці серпня рейтингу найнещасніших країн світу, складеного дослідницьким відділом Statista.

Теги: Європейський союз Україна Фінляндія рейтинг

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