Закінчення війни, провали влади та рейтинги: соціологи з'ясували, що думають українці

Майже 85% українців вважають, що є вихід з важкої ситуації і це об’єднання суспільства

Найбільшою провиною влади українці бачать рівень корупції

Більшість українців, 61,2% вважають, що Україна має воювати до повної перемоги, відновлення кордонів 1991 року, вступу до ЄС та НАТО. Мирні перемовини з Росією та двостороннє припинення вогню підтримують 38,8%.

Про це свідчать дані великого опитування ВГО «Передові Правові Ініціативи», проведеного як в Україні, так і закордоном 22-24 березня 2024. Вибірка склала 5 тисяч українців.

Найбільшою провиною влади українці бачать рівень корупції (28,6%), погане забезпечення армії (16,8%), провальну підготовку до війни (15,2%), руйнівну економічну політику (10,5%) та провальну соціальну політику держави (10,5%). Також більшість українців, а саме 77,6%, виступили різко проти ухвалення існуючого законопроєкту про мобілізацію у другому читанні.

Більшість українців вважають, що служити мають підготовлені силовики. Серед опитаних громадян, які визначилися і прийшли б на виборчі дільниці для голосування за президента Україна, тройка лідерів уподобань виглядає наступним чином: за Володимира Зеленського проголосували б 15,7%; за Юлію Тимошенко – 12,3%; за Петра Порошенка – 7,6%.

Аналогічні уподобання українців і щодо політичних партій. Так, якби вибори відбулися у неділю, більшість українців підтримали б три політичні сили: «Слуга народу» – 14,7%; «Батьківщина» – 11,9%; Європейська Солідарність – 9,2%.

Майже 85% українців вважають, що є вихід з важкої ситуації і це об’єднання суспільства, створення «Коаліції Національної Єдності» у Верховній Раді України та «Уряду Національної Єдності» (повне об’єднання парламентських партій).