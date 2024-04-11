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Названо країну, де пенсіонери отримують найбільші виплати у світі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Названо країну, де пенсіонери отримують найбільші виплати у світі
Пенсіонери у Іспанії можуть отримувати цілком пристойні виплати від держави
фото із відкритих джерел

Daily Mail: Іспанія є країною з найщедрішою пенсією у світі

Найщедріша пенсійна система у світі діє в Іспанії. Про це пише Daily Mail із посиланням на дослідження європейської компанії. Там люди похилого віку отримують щомісячні виплати у розмірі 3060 фунтів стерлінгів (близько 147 тис. грн). Іспанські пенсіонери можуть претендувати на них із 65 років. Для порівняння: пенсія у Великій Британії складає 958 фунтів стерлінгів (приблизно 46 тис. грн) на місяць.

На другому місці за найвищими пенсійними виплатами у світі розташувалися Сполучені Штати. Американські громадяни віком 65 років і більше щомісячно отримують від держави близько 2880 фунтів стерлінгів (майже 139 тис. грн), якщо вони робили внески протягом 35 років. Окрім цього, пенсіонерам у США безкоштовно надають деякі медичні послуги.

Трійку лідерів замкнула Німеччина, де максимальний прибуток пенсіонерів досягає майже 2140 фунтів стерлінгів (103 тис. грн) на місяць. Точна сума визначається тим, скільки людина заробила за своє трудове життя. Пенсійний вік у ФРН становить 66 років.

До слова, пенсіонери в Туреччині посідають останнє місце в світі за рівнем доходів. За якістю життя їх випереджає хіба що Індія, пише турецьке видання Sözcü.

Як зазначає видання, з 2018 року Туреччина невпинно знижується у світовому рейтингу, так званій «Лізі пенсіонерів». Рейтинг Ліги охоплює 44 держави. Причому середню пенсію у Туреччині називають такою, що на неї практично неможливо жити, тобто турецькі пенсіонери за рівнем доходу та якістю життя відстають від багатьох інших країн.

Мінімальна пенсія в Туреччині наприкінці 2023 року була збільшена з 3,5 тис. турецьких лір (172 євро) до 5,5 тис. турецьких лір (270 євро). Мінімальна пенсія муніципальних та держслужбовців зросла до 7 тис. турецьких лір  (354 євро). 

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Теги: Туреччина пенсіонери пенсійна система Німеччина рейтинг Іспанія послуги пенсія Daily Mail

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