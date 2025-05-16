Другий півфінал Євробачення, переговори в Стамбулі: головне за ніч

Очікується, що сьогодні, 16 травня розпочнуться переговори між Україною та Росією

Сибіга в Стамбулі зустрівся з Халюком Байрактаром, завершився другий півфінал 69-го пісенного конкурсу Євробачення у швейцарському місті Базель, Зеленський зідзвонився з президентом FIFA Інфантіно та Шевченком, нові заяви про переговори в Стамбулі, Зеленський прибув в столицю Албанії Тірану, де відбудеться саміт Європейської політичної спільноти.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 16 травня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Зустріч Сибіга з Байрактаром

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прибув до Стамбула та зустрівся з генеральним директором турецької компанії Baykar Халюком Байрактаром.

«Стамбул. Зустріч із великим другом України, Халюком Байрактаром. Дружимо давно, з часів контракту на перший байрактар. Переконаний, що попереду ще більше спільних досягнень», – написав він.

Другий півфінал Євробачення

15 травня у швейцарському Базелі відбувся другий півфінал 69-го пісенного конкурсу «Євробачення-2025». За результатами глядацького голосування до фіналу пройшли 10 країн:

Австрія: JJ – Wasted Love

Литва: Katarsis – Tavo akys

Ізраїль: Yuval Raphael – New Day Will Rise

Вірменія: Parg – Survivor

Данія: Sissal – Hallucination

Люксембург: Laura Thorn – La poupée monte le son

Фінляндія: Erika Vikman – Ich Komme

Латвія: Tautumeitas – Bur man laimi

Мальта: Miriana Conte – Serving

Греція: Klavdia – Asteromáta

До фіналу не потрапили представники Австралії, Ірландії, Грузії, Чехії, Сербії та Чорногорії .

Фінал конкурсу відбудеться в суботу, 17 травня, у Базелі. У ньому візьмуть участь 26 країн: 20, що пройшли через півфінали, та 6, які автоматично кваліфікувалися –Швейцарія (як країна-господарка) і «Велика п’ятірка»: Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія .

Зеленський зідзвонився з президентом FIFA Інфантіно та Шевченком

Президент України Володимир Зеленський розповів про розмову з президентом FIFA Джанні Інфантіно та головою Української асоціації футболу Андрієм Шевченком.

Глава української держави наголосив, що спорт має потужний вплив на суспільства та країни в усьому світі.

«Спорт завжди має великий вплив на суспільства та держави в усьому світі. І ми дуже цінуємо такий сильний голос на підтримку України та досягнення справедливого й тривалого миру», – написав президент.

Також Зеленський підкреслив важливість спільної роботи заради якнайшвидшого припинення вогню та гідного завершення війни, зазначивши, що дипломатія має значення.

Переговори в Стамбулі: що відомо станом на ранок 16 травня

Очільник російської делегації Володимир Мединський заявив, що вони чекатимуть українську сторону на перемовинах у п'ятницю, 16 травня о 10 ранку.

Серед іншого, помічник російського диктатора Путіна розповів, що делегація РФ провела з главою МЗС Туреччини Фіданом «дуже плідну зустріч». Зустріч тривала понад годину.

Мединський також відзначив, що російські представники «готові до роботи» з українською стороною.

Державний секретар Марко Рубіо заявив, що він не буде присутній на переговорах РФ та України в Стамбулі сьогодні, 16 травня.

Водночас Рубіо запевнив, що хтось з американської команди долучиться до переговорів з Росією.

Президент США Дональд Трамп досі не розкрив остаточно свій маршрут на 16 травня, натякаючи на можливість візиту до Стамбула для переговорів щодо України.

Трамп уточнив, що місце призначення поки невідоме, оскільки рішення щодо цього може змінюватися в залежності від дзвінків і запитів на останню хвилину

Агенство Reuters цитує слова президента: «Ми вирушаємо завтра, як ви знаєте. Майже невідоме місце призначення, тому що будуть дзвінки: «Чи можете ви бути тут? Чи можете ви бути там?»».

До слова, президент України Володимир Зеленський утворив делегацію для участі в переговорному процесі про припинення вогню. Зустрічі українських, російських, турецьких та американських посадовців заплановані на 15 – 16 травня у Стамбулі.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін точно не поїде на переговори України та РФ у Туреччині. Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що «рівень делегації росіян схожий на бутафорський».

Згодом стало відомо, що українську делегацію на перемовинах з російською стороною про припинення вогню очолить міністр оборони Рустем Умєров. Як зазначив президент, переговори все ж відбудуться з «поваги до Трампа та Ердогана». Завдання перемовин – досягти перших кроків для припинення війни.

Як відомо, за день до перемовин Путін затвердив склад російської делегації на переговорах в Стамбулі, і його там немає. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Путіну нібито не було сенсу їхати до Туреччини, оскільки туди не прилетів сам Трамп.

Водночас Трамп заявив, що може приїхати до Туреччини у п'ятницю, 16 травня, на переговори між Україною та Росією, «якщо це буде доречно».