Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Другий півфінал Євробачення, переговори в Стамбулі: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Другий півфінал Євробачення, переговори в Стамбулі: головне за ніч
Головні новини ночі проти 16 травня
фото: Офіс президента

Очікується, що сьогодні, 16 травня розпочнуться переговори між Україною та Росією

Сибіга в Стамбулі зустрівся з Халюком Байрактаром, завершився другий півфінал 69-го пісенного конкурсу Євробачення у швейцарському місті Базель, Зеленський зідзвонився з президентом FIFA Інфантіно та Шевченком, нові заяви про переговори в Стамбулі, Зеленський прибув в столицю Албанії Тірану, де відбудеться саміт Європейської політичної спільноти.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 16 травня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Зустріч Сибіга з Байрактаром

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прибув до Стамбула та зустрівся з генеральним директором турецької компанії Baykar Халюком Байрактаром.

«Стамбул. Зустріч із великим другом України, Халюком Байрактаром. Дружимо давно, з часів контракту на перший байрактар. Переконаний, що попереду ще більше спільних досягнень», – написав він.

Другий півфінал Євробачення

15 травня у швейцарському Базелі відбувся другий півфінал 69-го пісенного конкурсу «Євробачення-2025». За результатами глядацького голосування до фіналу пройшли 10 країн:

  • Австрія: JJ – Wasted Love
  • Литва: Katarsis – Tavo akys
  • Ізраїль: Yuval Raphael – New Day Will Rise
  • Вірменія: Parg – Survivor
  • Данія: Sissal – Hallucination
  • Люксембург: Laura Thorn – La poupée monte le son
  • Фінляндія: Erika Vikman – Ich Komme
  • Латвія: Tautumeitas – Bur man laimi
  • Мальта: Miriana Conte – Serving
  • Греція: Klavdia – Asteromáta

До фіналу не потрапили представники Австралії, Ірландії, Грузії, Чехії, Сербії та Чорногорії .

Фінал конкурсу відбудеться в суботу, 17 травня, у Базелі. У ньому візьмуть участь 26 країн: 20, що пройшли через півфінали, та 6, які автоматично кваліфікувалися –Швейцарія (як країна-господарка) і «Велика п’ятірка»: Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія .

Зеленський зідзвонився з президентом FIFA Інфантіно та Шевченком

Президент України Володимир Зеленський розповів про розмову з президентом FIFA Джанні Інфантіно та головою Української асоціації футболу Андрієм Шевченком.

Глава української держави наголосив, що спорт має потужний вплив на суспільства та країни в усьому світі.

«Спорт завжди має великий вплив на суспільства та держави в усьому світі. І ми дуже цінуємо такий сильний голос на підтримку України та досягнення справедливого й тривалого миру», – написав президент.

Також Зеленський підкреслив важливість спільної роботи заради якнайшвидшого припинення вогню та гідного завершення війни, зазначивши, що дипломатія має значення.

Переговори в Стамбулі: що відомо станом на ранок 16 травня

Очільник російської делегації Володимир Мединський заявив, що вони чекатимуть українську сторону на перемовинах у п'ятницю, 16 травня о 10 ранку.

Серед іншого, помічник російського диктатора Путіна розповів, що делегація РФ провела з главою МЗС Туреччини Фіданом «дуже плідну зустріч». Зустріч тривала понад годину. 

Мединський також відзначив, що російські представники «готові до роботи» з українською стороною.

Державний секретар Марко Рубіо заявив, що він не буде присутній на переговорах РФ та України в Стамбулі сьогодні, 16 травня.

Водночас Рубіо запевнив, що хтось з американської команди долучиться до переговорів з Росією. 

Президент США Дональд Трамп досі не розкрив остаточно свій маршрут на 16 травня, натякаючи на можливість візиту до Стамбула для переговорів щодо України.

Трамп уточнив, що місце призначення поки невідоме, оскільки рішення щодо цього може змінюватися в залежності від дзвінків і запитів на останню хвилину

Агенство Reuters цитує слова президента: «Ми вирушаємо завтра, як ви знаєте. Майже невідоме місце призначення, тому що будуть дзвінки: «Чи можете ви бути тут? Чи можете ви бути там?»». 

До слова, президент України Володимир Зеленський утворив делегацію для участі в переговорному процесі про припинення вогню. Зустрічі українських, російських, турецьких та американських посадовців заплановані на 15 – 16 травня у Стамбулі. 

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін точно не поїде на переговори України та РФ у Туреччині. Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що «рівень делегації росіян схожий на бутафорський».

Згодом стало відомо, що українську делегацію на перемовинах з російською стороною про припинення вогню очолить міністр оборони Рустем Умєров. Як зазначив президент, переговори все ж відбудуться з «поваги до Трампа та Ердогана». Завдання перемовин – досягти перших кроків для припинення війни.

Як відомо, за день до перемовин Путін затвердив склад російської делегації на переговорах в Стамбулі, і його там немає. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Путіну нібито не було сенсу їхати до Туреччини, оскільки туди не прилетів сам Трамп.

Водночас Трамп заявив, що може приїхати до Туреччини у п'ятницю, 16 травня, на переговори між Україною та Росією, «якщо це буде доречно».

Читайте також:

Теги: Євробачення дипломатія спорт міністр саміт путін Дональд Трамп Стамбул Володимир Зеленський президент Офіс президента Джанні Інфантіно диктатор переговори Байрактар Андрій Сибіга Рустем Умєров Марко Рубіо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

GLC німецького виробництва, ціна якого стартує менше ніж з $50 тис, є найпопулярнішим імпортним автомобілем Mercedes у США
Mercedes переносить виробництво своєї популярної моделі авто у США через мита Трампа
13 травня, 14:44
Зеленський: Ми хочемо, щоб наш опір і героїзм українців надихав інші народи
Зеленський поспілкувався зі студентами та викладачами закладів вищої освіти Еквадору
8 травня, 02:14
Кірпічникова народилася в Ганновері. Спортсменка брала участь у змаганнях німецької гімнастичної ліг
Німецька гімнастка провела збори в академії коханки Путіна
30 квiтня, 13:51
Умєров отримав трьох нових заступників: Сергія Боєва, Миколу Шевцова та Олександра Козенка, а також було звільнено Сергія Мельника
Кадрові зміни в Міноборони: Умєров отримав нових заступників
29 квiтня, 12:47
Збірна України з хокею
Україна поступилася Великій Британії в стартовому матчі ЧС-2025 з хокею
27 квiтня, 22:36
На багатьох напрямках фронту ситуація залишається складною, зауважив президент
Зеленський заявив про продовження операції у Курській і Бєлгородській областях
27 квiтня, 16:44
Визнання Криму Росією: Що стоїть за новими чутками?
Визнання Криму частиною Росії – це відкриття скриньки Пандори
22 квiтня, 11:31
Президент подякував усім партнерам, які допомагають, і наголосив, що безумовне припинення вогню «має бути першим кроком до миру» 
Зеленський анонсував новий раунд перемовин щодо миру в Україні
21 квiтня, 19:44
16-річна українська грація стала срібною призеркою у багатоборстві на етапі Кубка світу в Баку
Онофрійчук здобула ще одну нагороду Кубка світу з художньої гімнастики
20 квiтня, 11:11

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 травня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 травня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 16 травня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 16 травня 2025
Хмарно з проясненнями, місцями дощі: прогноз погоди на 16 травня
Хмарно з проясненнями, місцями дощі: прогноз погоди на 16 травня
Другий півфінал Євробачення, переговори в Стамбулі: головне за ніч
Другий півфінал Євробачення, переговори в Стамбулі: головне за ніч
16 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Лінія фронту станом на 15 травня. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 15 травня. Зведення Генштабу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Путін не повторив помилку Порошенка
220K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 травня: ситуація на фронті
82K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 травня 2025
31K
Напередодні перемовин у Стамбулі Путін провів нараду із силовиками та дипломатами
23K
День вишиванки. Тимошенко обрала яскраво-червоний стиль (фото)
22K
У Стамбулі розпочинаються перемовини Росії та України: що відомо

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:43
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
Вчора, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
14 травня, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37
В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
12 травня, 20:30

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua