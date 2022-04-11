  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Українські фехтувальники увійшли у топ-10 медального заліку чемпіонату світу

    Українські фехтувальники увійшли у десятку медального заліку чемпіонату світу - Українські фехтувальники увійшли у топ-10 медального заліку чемпіонату світу
    Українські фехтувальники увійшли у десятку медального заліку чемпіонату світу
    фото: olympics.com

    Збірна України завершила виступ зі срібною та двома бронзовими медалями

    У Дубаї завершився чемпіонат світу з фехтування серед кадетів та юніорів. За підсумками турніру збірна України здобула «срібло» та дві «бронзи» і за кількістю нагород посіла 7-е місце у медальному заліку.

    Українці розділили місце з командами Ізраїлю, Єгипту, Великої Британії та Республіки Корея.

    Срібною призеркою в індивідуальних змаганнях шпажисток стала львів’янка Анна Максименко, бронзовими - кияни Катерина Буденко (рапіра) та Максим Перчук (шпага).

    У командних змаганнях українські рапіристки стали четвертими, шпажисти – п’ятими.

    Залік чемпіонату світу виграла збірна США, в активі якої 6 золотих, 3 срібні та 6 бронзових нагород.

    Читайте також: Найсильнішою людиною Європи став українець Олексій Новіков (відео)
    Теги: чемпіонат світу шпажисти Збірна України українці Фехтування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українські фехтувальники увійшли у топ-10 медального заліку чемпіонату світу