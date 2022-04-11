Українські фехтувальники увійшли у топ-10 медального заліку чемпіонату світу

Збірна України завершила виступ зі срібною та двома бронзовими медалями

У Дубаї завершився чемпіонат світу з фехтування серед кадетів та юніорів. За підсумками турніру збірна України здобула «срібло» та дві «бронзи» і за кількістю нагород посіла 7-е місце у медальному заліку.

Українці розділили місце з командами Ізраїлю, Єгипту, Великої Британії та Республіки Корея.

Срібною призеркою в індивідуальних змаганнях шпажисток стала львів’янка Анна Максименко, бронзовими - кияни Катерина Буденко (рапіра) та Максим Перчук (шпага).

У командних змаганнях українські рапіристки стали четвертими, шпажисти – п’ятими.

Залік чемпіонату світу виграла збірна США, в активі якої 6 золотих, 3 срібні та 6 бронзових нагород.