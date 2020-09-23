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    Українські футболістки ефектно розгромили Грецію в матчі Євро-2022 (відео)

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    Українки зламали опір гречанок у другому таймі - Українські футболістки ефектно розгромили Грецію в матчі Євро-2022 (відео)
    Українки зламали опір гречанок у другому таймі
    Світлина - ФФУ

    Наша команда продовжує боротися за перепустку в фінальну частину турніру

    У черговому матчі кваліфікації Євро-2022 жіноча збірна України з футболу на власному полі перемогла команду Греції.

    Після успішного виїзду до Чорногорії, де синьо-жовті здобули перші очки у відборі, наша команда повернулася додому. У п’ятому для себе поєдинку кваліфікації чемпіонату Європи українки приймали Грецію на київській «Оболонь-Арені».

    Україна — Греція — 4:0

    Голи: 1:0 – Козлова (58). 2:0 – Козлова (71). 3:0 – Кравець (88). 4:0 – Апанащенко (90+5)

    Україна: Самсон, Філенко (Петрик, 75), Кравець, Шматко, Басанська, Андрущак, Хімич, Бойченко, Апанащенко (к), Малахова (Козлова, 46), Овдійчук (Куніна, 83)

    Греція: Папаконстантіну, Ґацу, Хадзіянніду (к), Сідіра, Мітку, Морайту (Вардалі, 78), Какабукі, Марку, Конґулі, Хадзініколау (Калдаріду, 84), Саррі (Коковіаду, 69)

    Попередження: Ґацу (34)

    22 вересня. Київ. Стадіон «Оболонь-Арена». Без глядачів

    Перший тайм опонентки провели на рівних, причому представницям Еллади краще вдався початок зустрічі. Зокрема, непоганого удару головою завдала Хадзініколау. Господарки відповіли кількома пострілами повз ворота, а на 15-й хвилині втратили гольовий момент, коли Малахова після виходу сам на сам влучила у стійку. Далі до завершення першої 45-хвилинки можна відзначити сейв Самсон після удару Мітку, а також постріл зі штрафного від Апанащенко в руки кіперу суперниць.

    У перерві Наталія Зінченко замінила Малахову на Козлову, що виявилося доречним тренерським ходом. Саме легіонер збірної України з американської «Вірджінія Тех» принесла нашій команді таку потрібну перемогу. Спершу на 58-й хвилині голкіпер Греції не впоралася з прострілом Хімич і відкинула м’яч точно на ногу Козловій, якій залишалося влучити в порожні ворота. Пізніше Овдійчук видала чудовий прохід і не реалізувала вихід сам на сам, проте Бойченко вдалося подати другим темпом точно на голову Козловій, і та збільшила гандикап українок.

    Незважаючи на комфортну перевагу, господарки продовжували створювати моменти. На 88-й хвилині синьо-жовтим вдалося довести справу до розгрому — Кравець красиво замкнула головою подачу Андрущак із кутового. А вже в компенсований арбітром час Апанащенко встановила остаточний рахунок, замкнувши передачу Куніної з правого флангу.

    В іншому матчі нашої відбірної групи лідерки, німкені розгромили на виїзді 3:0 Чорногорію.  Німеччина виграла шість матчів із шести і з 18-ма очками в активі очолюють квінтет. На другому місці Ірландія – 13 очок. Українки з грою в запасі мають шість очок і йдуть третіми. Греція з чотирма очками четверта. Чорногорія наразі очок не набирала.

    Зауважимо, що напряму до фінальної частини потрапляє перша команда групи. З другого місця відразу виходять три збірних, а інші сперечатимуться за місце на Євро-2022 в раунді плей-оф.

     Читайте також: У матчі чемпіонату України з футболу серед жінок одна гравчиня забила відразу п'ять м'ячів
    чемпіонат Європи Збірна України жіночий футбол Наталія Зінченко Дарина Апанащенко Ольга Овдійчук Катерина Самсон Ольга Басанська Анна Петрик Любов Шматко Дарина Кравець Надія Куніна Таміла Хімич Ія Андрущак Анастасія Філенко Ольга Бойченко Яна Малахова
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