Українські футболістки ефектно розгромили Грецію в матчі Євро-2022 (відео)



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Українки зламали опір гречанок у другому таймі Світлина - ФФУ

Наша команда продовжує боротися за перепустку в фінальну частину турніру

У черговому матчі кваліфікації Євро-2022 жіноча збірна України з футболу на власному полі перемогла команду Греції.

Після успішного виїзду до Чорногорії, де синьо-жовті здобули перші очки у відборі, наша команда повернулася додому. У п’ятому для себе поєдинку кваліфікації чемпіонату Європи українки приймали Грецію на київській «Оболонь-Арені».

Україна — Греція — 4:0

Голи: 1:0 – Козлова (58). 2:0 – Козлова (71). 3:0 – Кравець (88). 4:0 – Апанащенко (90+5)

Україна: Самсон, Філенко (Петрик, 75), Кравець, Шматко, Басанська, Андрущак, Хімич, Бойченко, Апанащенко (к), Малахова (Козлова, 46), Овдійчук (Куніна, 83)

Греція: Папаконстантіну, Ґацу, Хадзіянніду (к), Сідіра, Мітку, Морайту (Вардалі, 78), Какабукі, Марку, Конґулі, Хадзініколау (Калдаріду, 84), Саррі (Коковіаду, 69)

Попередження: Ґацу (34)

22 вересня. Київ. Стадіон «Оболонь-Арена». Без глядачів

Перший тайм опонентки провели на рівних, причому представницям Еллади краще вдався початок зустрічі. Зокрема, непоганого удару головою завдала Хадзініколау. Господарки відповіли кількома пострілами повз ворота, а на 15-й хвилині втратили гольовий момент, коли Малахова після виходу сам на сам влучила у стійку. Далі до завершення першої 45-хвилинки можна відзначити сейв Самсон після удару Мітку, а також постріл зі штрафного від Апанащенко в руки кіперу суперниць.

У перерві Наталія Зінченко замінила Малахову на Козлову, що виявилося доречним тренерським ходом. Саме легіонер збірної України з американської «Вірджінія Тех» принесла нашій команді таку потрібну перемогу. Спершу на 58-й хвилині голкіпер Греції не впоралася з прострілом Хімич і відкинула м’яч точно на ногу Козловій, якій залишалося влучити в порожні ворота. Пізніше Овдійчук видала чудовий прохід і не реалізувала вихід сам на сам, проте Бойченко вдалося подати другим темпом точно на голову Козловій, і та збільшила гандикап українок.

Незважаючи на комфортну перевагу, господарки продовжували створювати моменти. На 88-й хвилині синьо-жовтим вдалося довести справу до розгрому — Кравець красиво замкнула головою подачу Андрущак із кутового. А вже в компенсований арбітром час Апанащенко встановила остаточний рахунок, замкнувши передачу Куніної з правого флангу.

В іншому матчі нашої відбірної групи лідерки, німкені розгромили на виїзді 3:0 Чорногорію. Німеччина виграла шість матчів із шести і з 18-ма очками в активі очолюють квінтет. На другому місці Ірландія – 13 очок. Українки з грою в запасі мають шість очок і йдуть третіми. Греція з чотирма очками четверта. Чорногорія наразі очок не набирала.

Зауважимо, що напряму до фінальної частини потрапляє перша команда групи. З другого місця відразу виходять три збірних, а інші сперечатимуться за місце на Євро-2022 в раунді плей-оф.