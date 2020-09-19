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    Євро-2022: жіноча збірна України здобула першу перемогу у відборі

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    До цього матчу Україна мала нульовий очковий доробок на рівні з чорногорками - Євро-2022: жіноча збірна України здобула першу перемогу у відборі
    До цього матчу Україна мала нульовий очковий доробок на рівні з чорногорками
    Світлина - fscg.me

    На виїзді українки перемогли чорногорок

    У першому матчі після поновлення відбірного турніру Євро-2022 матчі жіноча збірна України здобула першу перемогу. Підопічні Наталії Зінченко перемогли в Чорногорії.

    Чорногорія — Україна — 1:3

    Голи: 0:1 – Апанащенко (23). 0:2 – Куніна (60). 1:2 – Дешіч (63). 1:3 Булатовіч (66, автогол)

    Чорногорія: Обрадовіч, Поповіч, Шарановіч, Джурковіч, Булатовіч (к), Джоковіч (Радуновіч, 90+2), Дешіч, Тошковіч, Куч (Недіч, 86), Карлічіч (Бечіч, 90+5), Божіч

    Україна: Самсон, Панцулая (Петрик, 46), Подольська, Шматко, Басанська, Андрущак, Апанащенко (к), Хімич, Андрухів (Куніна, 58), Овдійчук, Козлова (Калініна, 81)

    Суддя: Раудзиня (Латвія)

    Попередження: Шарановіч (37), Булатовіч (89) — Панцулая (6), Козлова (71)

    18 вересня. Подгориця. Стадіон «ДГ Арена»

    Через перерву, викликану епідемією коронавірусу, жіноча збірна України майже рік не проводила матчів. Після трьох поразок на старті змагань синьо-жовтим потрібно здобувати перемоги в поєдинках, що залишилися, адже вони все ще мають шанси кваліфікуватися до фінального турніру. 

    Перший крок до вирішення цього завдання українки зробили в Подгориці, у грі із суперником, який, як і вони, підійшов до цієї зустрічі з нульовим очковим доробком. Гості володіли ігровою перевагою та почали турбувати голкіпера господарів із перших хвилин. З ударом Дарини Апанащенко Обрадовіч упоралася, а Овдійчук не влучила у стулку. Але в середині першого тайму ще одна спроба Апанащенко виявилася вдалою, і Україна повела в рахунку.

    Пропустивши, чорногорки активізувалися та теж завдали кількох ударів, але до реальних загроз справа не доходила. У другому таймі Куніна, яка щойно вийшла на заміну, з передачі Апанащенко закріпила перевагу синьо-жовтих. Чорногорки скоротили відставання в рахунку, але потім після прострілу Петрик Булатовіч зрізала м’яч у власні ворота – 1:3. Результат міг би бути ще переконливішим, оскільки Апанащенко та Куніна влучали в каркас воріт.

    Таким чином, з трьома очками Україна посідає четверте місце з п’яти команд своєї групи. Лідирує Ірландія (13 очок), другою зі стовідсотковим доробком іде Німеччина (12), третьою – Греція (4).

    У наступному матчі 22 вересня українки прийматимуть гречанок.

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    Збірна України жіночий футбол Дарина Апанащенко Вероніка Андрухів Ольга Овдійчук Натія Панцулая Катерина Самсон Ольга Басанська Анна Петрик Ірина Подольська Любов Шматко Надія Куніна Таміла Хімич Ія Андрущак Ніколь Козлова Яна Калініна
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