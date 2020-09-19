Євро-2022: жіноча збірна України здобула першу перемогу у відборі



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До цього матчу Україна мала нульовий очковий доробок на рівні з чорногорками Світлина - fscg.me

На виїзді українки перемогли чорногорок

У першому матчі після поновлення відбірного турніру Євро-2022 матчі жіноча збірна України здобула першу перемогу. Підопічні Наталії Зінченко перемогли в Чорногорії.

Чорногорія — Україна — 1:3

Голи: 0:1 – Апанащенко (23). 0:2 – Куніна (60). 1:2 – Дешіч (63). 1:3 Булатовіч (66, автогол)

Чорногорія: Обрадовіч, Поповіч, Шарановіч, Джурковіч, Булатовіч (к), Джоковіч (Радуновіч, 90+2), Дешіч, Тошковіч, Куч (Недіч, 86), Карлічіч (Бечіч, 90+5), Божіч

Україна: Самсон, Панцулая (Петрик, 46), Подольська, Шматко, Басанська, Андрущак, Апанащенко (к), Хімич, Андрухів (Куніна, 58), Овдійчук, Козлова (Калініна, 81)

Суддя: Раудзиня (Латвія)

Попередження: Шарановіч (37), Булатовіч (89) — Панцулая (6), Козлова (71)

18 вересня. Подгориця. Стадіон «ДГ Арена»

Через перерву, викликану епідемією коронавірусу, жіноча збірна України майже рік не проводила матчів. Після трьох поразок на старті змагань синьо-жовтим потрібно здобувати перемоги в поєдинках, що залишилися, адже вони все ще мають шанси кваліфікуватися до фінального турніру.

Перший крок до вирішення цього завдання українки зробили в Подгориці, у грі із суперником, який, як і вони, підійшов до цієї зустрічі з нульовим очковим доробком. Гості володіли ігровою перевагою та почали турбувати голкіпера господарів із перших хвилин. З ударом Дарини Апанащенко Обрадовіч упоралася, а Овдійчук не влучила у стулку. Але в середині першого тайму ще одна спроба Апанащенко виявилася вдалою, і Україна повела в рахунку.

Пропустивши, чорногорки активізувалися та теж завдали кількох ударів, але до реальних загроз справа не доходила. У другому таймі Куніна, яка щойно вийшла на заміну, з передачі Апанащенко закріпила перевагу синьо-жовтих. Чорногорки скоротили відставання в рахунку, але потім після прострілу Петрик Булатовіч зрізала м’яч у власні ворота – 1:3. Результат міг би бути ще переконливішим, оскільки Апанащенко та Куніна влучали в каркас воріт.

Таким чином, з трьома очками Україна посідає четверте місце з п’яти команд своєї групи. Лідирує Ірландія (13 очок), другою зі стовідсотковим доробком іде Німеччина (12), третьою – Греція (4).

У наступному матчі 22 вересня українки прийматимуть гречанок.