Українські юніори у півфіналі Євро-2024 після нічиєї Франції та Іспанії

Іспанці були близькі до перемоги у групі, але їм не вистачило одного кроку.

Суперником юніорської збірної України у півфіналі Євро-2024 стала Франція, яка зіграла внічию з Іспанією у вирішальному матчі групового етапу.

Українці вийшли до плей-оф, здолавши Італію (3:2) та посівши друге місце у своїй групі. Перед останнім туром Франція вже забезпечила собі вихід до півфіналу, але Іспанія мала шанс випередити її, здобувши перемогу в очній зустрічі. Однак, нічия у цьому матчі залишила іспанців на другому місці, що визначило суперника України у півфіналі.

Іспанія двічі виходила вперед у цьому матчі, але Франція відігравалася. Голи за іспанців забили Дані Родрігес та Вассім Кеддарі, а за французів — Саймон Буабре та Валентин Атангана.

Україна вийшла у плей-оф завдяки перемозі над Італією (3:2) і посіла друге місце у своїй групі.

Матч між Іспанією та Францією видався драматичним. Французи відкрили рахунок на 13-й хвилині завдяки голу Саймона Буабре. Після цього іспанці опинилися на третьому місці у групі, оскільки Туреччина випереджала їх за рахунок кращої різниці м'ячів. Проте, іспанці не здалися і зуміли зрівняти рахунок на 66-й хвилині завдяки голу Дані Родрігеса, а на 75-й хвилині вийшли вперед після влучного удару головою Вассіма Кеддарі. Втім, втримати перемогу не вдалося – наприкінці матчу французи скористалися помилкою арбітрів при визначенні ауту та зрівняли рахунок завдяки голу Валентина Атангана.

Нічия у цьому матчі залишила іспанців на другому місці.

Півфінальні матчі

Італія — Іспанія (25 липня, 16:00)

Франція — Україна (25 липня, 21:00)

Також відбудеться матч за п'яте місце між Норвегією та Туреччиною (25 липня, 18:30), переможець якого отримає путівку на молодіжний чемпіонат світу-2025.

Фінал Євро-2024 U19 відбудеться 28 липня о 21:00

Нагадаємо, що вже на 72-й хвилині пенальті заробив півзахисник Андрій Маткевич. Через фол покарання отримав і захисник Крістіан Корраді – другу жовту картку та вилучення. Реалізувати 11-метровий удар вдалося Пономаренку: форвард пробив у правий нижній кут та зробив рахунок 3:2.

Нагадаємо, що поліція Німеччини запобігла терористичному акту за кілька годин до початку фінального матчу чемпіонату Європи з футболу 2024 року.