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Нардеп пояснив, чому Україна не може закуповувати високотехнологічну зброю

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Нардеп пояснив, чому Україна не може закуповувати високотехнологічну зброю
Для високотехнологічного озброєння завжди встановлені жорсткі експортні обмеження
фото з відкритих джерел

Обмеження застосовуються для того, щоб такі види зброї не копіювали, та щоб вони не потрапили до рук ворога

Україна не може закуповувати високотехнологічне озброєння через обмеження щодо експорту даних видів зброї. Про це розповів заступник голови Комітету Верховної Ради із питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі телеканалу «Ми – Україна» .

Відповідаючи на запитання журналістів, чому країна не може закуповувати на Заході, приміром, крилаті ракети дальнього радіуса дії «Томагавк», нардеп зазначив, що для високотехнологічного озброєння завжди встановлені жорсткі експортні обмеження.

«Тому що hi-tec, це високі технології, які мають бути захищені країною-виробником», – зазначив Чернєв.

Він пояснив, що такі обмеження застосовуються для того, щоб ці види зброї не копіювали, та щоб вони не потрапили до рук ворога.

«Тому ось всі ці високотехнологічні речі передаються досить жорстко, з контролем, тільки з погодженням країни-виробника», – додав Єгор Чернєв.

Нагадаємо, щоб закінчити війну, Заходу необхідно дати Україні більше зброї для перемоги у війні проти РФ. Тому що чим більше зброї отримає Україна і чим ефективніше зможе захищати себе, зокрема завдаючи ударів по військових цілях у Росії, тим менше буде жертв серед мирного населення. Про це в коментарі Guildhall заявив депутат Європейського парламенту від Нідерландів (Прогресивний альянс соціалістів і демократів), член комітету із закордонних відносин Тейс Ройтен.

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Теги: обмеження Єгор Чернєв озброєння Україна технології

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