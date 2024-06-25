Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Російські війська скоротили свої логістичні перевезення через Керченський міст: аналіз ISW

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Російські війська скоротили свої логістичні перевезення через Керченський міст: аналіз ISW
Буданов заявив, що Україна може ізолювати окупований Крим, який російські військові використовують як тиловий плацдарм
фото: depositphotos.com

Ракети великої дальності Atacms дозволять ЗСУ розірвати важливу російську наземну лінію зв’язку

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) Кирило Буданов заявив, що достатня кількість наданих США ракет великої дальності ATACMS може дозволити українським силам завдати удару по побудованому Росією Керченському мосту в окупованому Криму та розірвати важливу російську наземну лінію зв’язку (GLOC) між окупованим Кримом і Росією. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Буданов заявив, що Україна може ізолювати окупований Крим, який російські військові використовують як тиловий плацдарм, завдавши ракетних ударів Atacms великої дальності по Керченському мосту. Російські військові продовжують використовувати кримські GLOC для транспортування військового персоналу, зброї, техніки та палива з Росії на лінію фронту в Україні та посилили свою парасольку протиповітряної оборони для прикриття окупованого півдня України з Криму.

Українські офіційні особи нещодавно заявили, що російські війська скоротили свої військові логістичні перевезення через Керченський міст, ймовірно, через спроби встановити логістичні лінії, що з’єднують материкову Росію та окупований Крим через окуповані південні Донецьку, Запорізьку та Херсонську області, але Керченський міст через Керченську протоку ймовірно, залишається важливим для збереження російської окупації Криму.

Українські дальні удари по мосту через Керченську протоку розірвуть важливий GLOC для російських сил, що базуються в окупованому Криму, і, ймовірно, ускладнять їхню здатність підтримувати окупацію та базування на півострові. Руйнування мосту змусило б російських військових покладатися на довгий маршрут уздовж північного узбережжя Азовського моря та посилило б уразливість для українських сил, щоб використовувати їх уздовж головного російського GLOC.

Читайте також: 

Теги: Кирило Буданов окупація ракета війна Керченський міст Україна окупанти росія Крим

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Безпілотник та авіабомби Qaem-5
Виробництво боєприпасів. Погана новина для нас та для Заходу
29 травня, 20:55
У 2023 році держава та громади витратили на публічних тендерах близько трильйона гривень
Проникнення імпорту у публічні закупівлі позбавило ЗСУ 100-160 млрд грн – Кисилевський
30 травня, 11:02
Наслідки українського удару по центру зв'язку армії РФ під Алуштою
Ракетні удари по Криму 23 травня: стало відомо, куди поцілили Сили оборони (відео)
25 травня, 11:49
За словами бізнесмена, люди намагаються вирішувати питання бронювання у незаконний спосіб
Чому нема економічного бронювання? Відомий бізнесмен пояснив, яку помилку робить влада
3 червня, 12:00
29 березня 2022 року чоловік пішов до лав ЗСУ на захист своєї Держави
Загинув, не побачивши свою омріяну дитину. Згадаймо 24-річного Карена Плису
6 червня, 09:00
Україна домовилась із Словаччиною про спрощення процедури відкриття міжнародних автобусних маршрутів між країнами
Україна спростила відкриття автобусних маршрутів зі Словаччиною: деталі
10 червня, 18:08
Трамп також запропонував знизити прибутковий податок у США і замінити його тарифами
«Яка буде вигода?»: Трамп розкритикував закон про допомогу Україні на $60 млрд – Reuters
14 червня, 07:01
Під час війни у Чечні Єфрем Лукацький усвідомив, якими важливими є «перші слова»
Легендарний фотокореспондент: «На війні від першої фрази залежить твоє життя»
18 червня, 04:00
Російський винищувач Су-24 втрутився у повітряний простір Швеції
Літак РФ порушив повітряний простір Швеції: країна викликала російського посла
18 червня, 21:11

Події в Україні

Втрати ворога станом на 25 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 25 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Російські війська скоротили свої логістичні перевезення через Керченський міст: аналіз ISW
Російські війська скоротили свої логістичні перевезення через Керченський міст: аналіз ISW
Аналітики повідомили, що ЗСУ відновили позиції на північний схід від Харкова
Аналітики повідомили, що ЗСУ відновили позиції на північний схід від Харкова
Атака на Білгород, деталі безпекової угоди з ЄС: головне за ніч
Атака на Білгород, деталі безпекової угоди з ЄС: головне за ніч
Карта бойових дій в Україні станом на 25 червня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 25 червня 2024 року
Окупанти вдарили по Харкову КАБами: деталі
Окупанти вдарили по Харкову КАБами: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
США, Південна Корея і Японія зробили спільну заяву щодо співпраці між КНДР і РФ
13K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
12K
Втрати ворога станом на 24 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
7521
Антон Смецький – хореограф, який втратив ногу і повернувся на фронт. Останнє інтерв'ю
4316
Україні треба 300 тис. мігрантів щороку. Заява Лібанової збурила соцмережі
3932
Атака на Білгород, деталі безпекової угоди з ЄС: головне за ніч

Новини

Дітей з окупованих територій змушують виготовляти сухпаї для ворожої армії – ЦНС
Сьогодні, 07:03
Удари FPV-дронами, обстріли з мінометів та скидання ВОГ: підсумки доби у прикордонній з РФ Сумщині
Сьогодні, 05:44
Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж вийшов із в'язниці
Сьогодні, 04:19
Потрапила в полон вагітною: після звільнення жінка заснувала свій фонд – деталі
Сьогодні, 04:07
Ворожі війська просунулися в Красногорівці – ситуація на Донбасі від DeepState
Сьогодні, 03:13
Литовська компанія представила безпілотник Hornet XR, випробуваний в Україні
Сьогодні, 01:54

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua