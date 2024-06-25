Російські війська скоротили свої логістичні перевезення через Керченський міст: аналіз ISW

Буданов заявив, що Україна може ізолювати окупований Крим, який російські військові використовують як тиловий плацдарм

Ракети великої дальності Atacms дозволять ЗСУ розірвати важливу російську наземну лінію зв’язку

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) Кирило Буданов заявив, що достатня кількість наданих США ракет великої дальності ATACMS може дозволити українським силам завдати удару по побудованому Росією Керченському мосту в окупованому Криму та розірвати важливу російську наземну лінію зв’язку (GLOC) між окупованим Кримом і Росією. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Буданов заявив, що Україна може ізолювати окупований Крим, який російські військові використовують як тиловий плацдарм, завдавши ракетних ударів Atacms великої дальності по Керченському мосту. Російські військові продовжують використовувати кримські GLOC для транспортування військового персоналу, зброї, техніки та палива з Росії на лінію фронту в Україні та посилили свою парасольку протиповітряної оборони для прикриття окупованого півдня України з Криму.

Українські офіційні особи нещодавно заявили, що російські війська скоротили свої військові логістичні перевезення через Керченський міст, ймовірно, через спроби встановити логістичні лінії, що з’єднують материкову Росію та окупований Крим через окуповані південні Донецьку, Запорізьку та Херсонську області, але Керченський міст через Керченську протоку ймовірно, залишається важливим для збереження російської окупації Криму.

Українські дальні удари по мосту через Керченську протоку розірвуть важливий GLOC для російських сил, що базуються в окупованому Криму, і, ймовірно, ускладнять їхню здатність підтримувати окупацію та базування на півострові. Руйнування мосту змусило б російських військових покладатися на довгий маршрут уздовж північного узбережжя Азовського моря та посилило б уразливість для українських сил, щоб використовувати їх уздовж головного російського GLOC.