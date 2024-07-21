План Джонсона для Трампа. Чи зможе він зупинити війну?

«У своїй статті Джонсон озвучив ще одну дуже цікаву ідею, а саме, щоб українська армія замінила американський контингент в Європі»

Борис Джонсон опублікував статтю з ідеями завершення війни для Трампа, і в чергове продемонстрував свій непересічний талант.

Коротко його ідея така: максимально посилити зараз Україну зброєю, щоб ми просунулись до кордонів 22 року, а тоді запропонувати Росії мир, залишивши їй інші території і забезпечивши захист російськомовних в Україні.

Натомість Україну взяти в НАТО, а Росію поступово вертати за стіл.

Я зараз не буду оцінювати цей план, але скажу, що він реалістичний тільки за умови смерті Путіна.

Але в своїй статті Джонсон озвучив ще одну дуже цікаву ідею, а саме, щоб українська армія замінила американський контингент в Європі. Враховуючи наш бойовий досвід і професіоналізм – після війни це чудове рішення для українців. Ми можемо заробляти тим, що добре навчились під час війни. Ця історія має зайти Трампу ще й через те, що серйозно зменшить видатки США на безпеку партнерів. А в нього на цьому пунктик.