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Поліція попередила теракт за кілька годин до фіналу Євро-2024, – ЗМІ

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Поліція попередила теракт за кілька годин до фіналу Євро-2024, – ЗМІ
За словами представника поліції, «заходи були здійснені у зв'язку із безпосередньою загрозою з боку ісламістського сектору»
фото: Sun

Перед фіналом Євро-2024 спецназ провів обшуки за кількома адресами, внаслідок яких було затримано трьох підозрюваних

Поліція Німеччини запобігла терористичному акту за кілька годин до початку фінального матчу чемпіонату Європи з футболу 2024 року. Про це повідомляє The Sun.

За інформацією видання, теракт готувався у фан-зоні вболівальників збірної Англії на площі Брайтшайдплац у Берліні. За кілька годин до початку гри спецназ провів обшуки за кількома адресами, внаслідок яких було затримано трьох підозрюваних.

Зазначається, що затримані є прихильниками «Ісламської держави» і вже перебували під наглядом німецької поліції. У них на  телефонах знайшли фотографії площі та Меморіальної церкви кайзера Вільгельма.

За словами представника берлінської поліції, «заходи були здійснені у зв'язку із безпосередньою загрозою з боку ісламістського сектору».

Пізніше підозрюваних відпустили в рамках проведення подальшого розслідування.

Нагадаємо, збірна Іспанії тріумфувала у фіналі Євро-2024, здобувши свою четверту перемогу на чемпіонатах Європи. У захопливому поєдинку проти збірної Англії іспанці продемонстрували майстерність, характер та волю до перемоги, перегравши суперників з рахунком 2:1.

Теги: теракт розслідування Ісламська держава НОВИНИ ФУТБОЛУ

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