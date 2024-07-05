Відновлення роботи портів Миколаєва? Названо умову

Зараз зерно йде на експорт через порти Великої Одеси, але більша частина агрологістики орієнтована саме на Миколаїв

Для збільшення обсягів українського експорту необхідно відновити роботу портів Миколаєва – ЗМІ

Від початку повномасштабного вторгнення Миколаївські порти залишаються заблокованими: ворог знаходиться близько до Бузько-Дніпровсько-лиманського каналу (БДЛК) на захопленій Кінбурнській косі, і контролює вихід у море. Ці порти готові відновити роботу: це здешевить логістику для українських експортерів та збільшить обсяги експорту, а відповідно – і надходжень до бюджету. Але для цього потрібно забезпечити безпеку суден, пише ЦТС.

«Якщо говорити про те, чому важливе відновлення повноцінної роботи Миколаївських портів, то на перший план учасники ринку виносять здешевшання логістики. Це, у свою чергу, збільшує конкурентоспроможність українських експортерів з відповідними впливом на українську економіку загалом», – вказують експерти видання.

Головним чином йдеться про аграрну продукцію: у 2021 році Миколаївський морський порт зберігав перше місце серед портів України з перевалки рослинної олії (2,8 млн тонн) та друге місце з перевалки зернових (12,9 млн тонн).

Зараз зерно йде на експорт через порти Великої Одеси, але більша частина агрологістики орієнтована саме на Миколаїв. Також відновлення роботи портів Миколаїв і Ольвія важливе для експорту металургійної продукції: у 2021 року оператори терміналів акваторії Миколаєва тоді перевалили 1,7 млн тонн металопрокату, 1,2 млн тонн чавуну та 5 млн тонн руди.

«Відкриття портів Миколаєва допоможе повернути довоєнні ціни перевалки з 25 доларів до 15 доларів на тонну вантажу. Крім того, судноплавство на Південному Бузі зніме вантажі з доріг, а згідно інформації Міністерства інфраструктури, кожен 1 млн тонн вантажів – це мільярд економії на утриманні цих доріг. Крім того, запуск Миколаєва дозволить відновити роботу зернових терміналів, а це понад тисячу робочих місць. А також – відновити роботу суднобудівного кластеру», – пише видання.

Але такий сценарій є реалістичним тільки за умови деокупації певних територій Херсонської області на лівому березі Дніпра силами ЗСУ. Тоді судна зможуть безпечно слідувати БДЛК для виходу в Чорне море.

«Бізнес вірить у ЗСУ, у те, що рано чи пізно вони звільнять окуповані території, що знову зробить Миколаїв експортними воротами. Але це потребує зусиль та часу. У той же час, учасники ринку не втрачають надії і на більш швидке рішення проблеми дипломатичним шляхом. Ми бачимо успіхи ЗСУ у Чорному морі, і будуть нові успіхи. Україна збільшує темпи виробництва безпілотників, які знищують російський флот та інфраструктуру. Чорне море взагалі буде внутрішнім», – впевнені опитані виданням експерти.