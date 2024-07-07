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Прем'єр Франції йде у відставку після другого туру парламентських виборів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Прем'єр Франції йде у відставку після другого туру парламентських виборів
Габріель Атталь був переобраний у 10-му виборчому окрузі О-де-Сен і буде депутатом Національних зборів
фото: Reuters

У понеділок вранці прем'єр подасть заяву про відставку

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь піде у відставку після другого туру парламентських виборів. Про це повідомляє BFM TV.

Як зазначив Атталь, за попередніми результатами парламентських виборів, президентська коаліція, представником якої він є, не отримує більшості та посідає друге місце.

«Таким чином, вірний республіканській традиції та згідно зі своїми принципами, завтра вранці я подам заяву про мою відставку президенту. Я очевидно, виконуватиму свої функції до тих пір, поки цього вимагатиме обов’язок», – заявив прем'єр.

При цьому Атталь був переобраний у 10-му виборчому окрузі О-де-Сен і буде депутатом Національних зборів.

Нагадаємо, у неділю, 7 липня, у Франції завершився другий тур позачергових парламентських виборів. Усупереч попереднім прогнозам, французькі ультраправі на чолі з Марін Ле Пен зазнають поразки.

За попередніми підрахунками Ifop ліва коаліція «Новий народний фронт» лідирує у другому турі загальних виборів, отримуючи від 180 до 215 місць у парламенті.

На другому місці президентський блок Еммануеля Макрона під назвою «Разом», який може отримати 150-180 місць. На третьому місці – «Національне обʼєднання» Марін Ле Пен – від 120 до 150 мандатів.

Як повідомлялося, безпрецедентно високий результат, здобутий у партією «Національне об'єднання» під керівництвом Марін Ле Пен та Жордана Борделла на виборах до Європарламенту, змусив президента Еммануеля Макрона оголосити в країні дострокові вибори. У першому турі найбільше голосів набрало саме «Національне об'єднання». За ультраправих, які виступають за жорстку міграційну політику, проголосувала приблизно третина тих, хто прийшов на виборчі дільниці.

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Теги: міністр вибори Франція парламент

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