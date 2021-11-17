Російський боєць ММА вбив американського лікаря в суперечці через необхідність вакцинації

Злочинця можуть випустити під заставу в $1 млн

Поліція у США заарештувала російського бійця змішаних єдиноборств Акмала Хожиєва, підозрюваного у вбивстві лікаря на прізвище Рибаті.

Як повідомляє Pacific News Center, інцидент стався через розбіжності щодо необхідності вакцинації від коронавірусу. Суперечка призвела до агресивних дій з боку Хожиєва, противника вакцинації. Вбивство сталося у будинку Хожиєва, свідками стали його мати та сестра.

За даними ЗМІ, Хожиєв накинувся на лікаря зі спини та почав душити його. Свідки викликали поліцію та спробували зупинити агресивного росіянина. Потім спортсмен пішов на кухню, де взяв кістку, що залишилася після обіду. Він кілька разів ударив цією кісткою медика.

За словами свідка, в якийсь момент Рибаті зміг підвестися та спробував втекти, але Хожиєв наздогнав його і вдарив ножем.

Боєць відразу зізнався у скоєному.

MMA Junkie зазначає, що Хожиєва можуть випустити під заставу у розмірі $1 млн.