Головна Спорт Ще більше про спорт
search button user button menu button

Українські кіберспортсмени перемогли росіян на престижному турнірі

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
google social img telegram social img facebook social img
Українські кіберспортсмени перемогли росіян на престижному турнірі
Українська NAVI виборола путівку до плей-оф після перемоги над російською командою Spirit
фото: NAVI

Команда NAVI здолала лідера світового рейтингу з Counter-Strike 2 та забезпечила собі місце у плей-оф міжнародного турніру в Бухаресті

Українська кіберспортивна команда NAVI, власником якої є бізнесмен Максим Кріппа, перемогла російську Team Spirit із рахунком 2:1 у вирішальному матчі групового етапу PGL Masters Bucharest 2026. Завдяки цьому «Народжені Перемагати» вийшли до плей-оф змагань із Counter-Strike 2. Про це повідомляє «Главком».

Перемога стала особливо важливою з огляду на рівень суперника. Російська Spirit посідає перше місце у світовому рейтингу HLTV, який оцінює результати професійних команд із Counter-Strike.

Як українці перемогли росіян

NAVI завершила груповий етап із трьома перемогами та двома поразками.

У стартовому матчі українська команда здолала G2 Esports із рахунком 2:0. Згодом NAVI перемогла бразильську FURIA, вигравши дві карти – Ancient (13:10) та Dust II (13:5).

Однак у третьому раунді «Народжені Перемагати» поступилися BetBoom Team із рахунком 0:2. Попри невдачі на груповому етапі, українці зберегли шанси на вихід до наступної стадії.

У вирішальному протистоянні NAVI обіграла російську Spirit із рахунком 2:1 та гарантувала собі місце серед учасників плей-оф.

Коли відбудеться плей-оф

Вирішальна стадія PGL Masters Bucharest 2026 триватиме з 29 до 31 жовтня.

Матчі проходитимуть за системою Single Elimination – команда, яка програє, вибуває з боротьби за чемпіонство. Організатори також передбачили окремий поєдинок за третє місце.

Таким чином, NAVI продовжить боротьбу за головний трофей міжнародного турніру, здолавши на шляху до плей-оф одного з найсильніших суперників.

Читайте також:

Теги: кіберспорт українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому українці досі переплачують за міжнародні перекази
Чому українці досі переплачують за міжнародні перекази
12 жовтня, 13:00
На що розраховує Путін на п’ятому році повномасштабного вторгнення
На що розраховує Путін на п’ятому році повномасштабного вторгнення
7 жовтня, 17:23
Українка розповіла про свій досвід життя у Словаччині
Киянка розповіла про недоліки та переваги життя у Братиславі
7 жовтня, 16:23
За різними історичними даними, під час масового вбивства українців у Ласкові 10 березня 1944 року загинули понад 300 людей
У Польщі розпочалися пошуки поховань загиблих українців у 1944 році (фото)
7 жовтня, 18:26
Епідеміологічний сезон тільки розпочався наприкінці вересня, тож фахівці лише почали активне спостереження за респіраторними інфекціями
Кашель нізвідки: українці масово скаржаться на дивні симптоми
10 жовтня, 20:15
Раніше США вже призупиняли обмін розвідданими з Києвом і неодноразово погрожували зробити це знову
Україна ризикує втратити розвіддані від США – Financial Times
10 жовтня, 18:53
Шерон Стоун вбралася в сукню за 64 тис. грн
Шерон Стоун влаштувала вінтажну фотосесію у сукнях українського бренду
13 жовтня, 17:31
Медики попереджають про випадки одночасного зараження кількома вірусами, а постачання вакцин проти грипу затримується
Захворюваність на ГРВІ зростає: лікарі назвали особливість нового сезону
Вчора, 15:41
Російський диктатор видав нову заяву про «один народ»
Путін знову заявив, що українці й росіяни «один народ» і згадав... генетичні дослідження
22 жовтня, 22:05

Ще більше про спорт

Українські кіберспортсмени перемогли росіян на престижному турнірі
Українські кіберспортсмени перемогли росіян на престижному турнірі
Шахове дербі: дружина завадила чоловіку здобути титул на турнірі у Польщі
Шахове дербі: дружина завадила чоловіку здобути титул на турнірі у Польщі
Українка Алпєєва тріумфувала на Чемпіонаті світу з боротьби
Українка Алпєєва тріумфувала на Чемпіонаті світу з боротьби
Стало відомо, чи повернеться легендарна Ольга Харлан до змагань найближчим часом
Стало відомо, чи повернеться легендарна Ольга Харлан до змагань найближчим часом
Естонії допускає бойкот Олімпіади через участь в ній російських спортсменів
Естонії допускає бойкот Олімпіади через участь в ній російських спортсменів
Волейбольна збірна України отримала суперників на жіночому Чемпіонаті світу
Волейбольна збірна України отримала суперників на жіночому Чемпіонаті світу

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 жовтня: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 жовтня 2026
112K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
95K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
76K
У СІЗО помер постановник серіалу «Ліквідація» Олександр Кондратов, який понад 10 років жив у Києві

Новини

Путін зробив незвичайну пропозицію африканським лідерам
Сьогодні, 13:57
Яке релігійне свято відзначається 28 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Місячний календар на листопад 2026 року: коли молодик і повня, сприятливі дні
Вчора, 21:20
День української писемності та мови: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:05
Яке релігійне свято відзначається 27 жовтня 2026: традиції та молитва
26 жовтня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
25 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua