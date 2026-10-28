Українські кіберспортсмени перемогли росіян на престижному турнірі
Команда NAVI здолала лідера світового рейтингу з Counter-Strike 2 та забезпечила собі місце у плей-оф міжнародного турніру в Бухаресті
Українська кіберспортивна команда NAVI, власником якої є бізнесмен Максим Кріппа, перемогла російську Team Spirit із рахунком 2:1 у вирішальному матчі групового етапу PGL Masters Bucharest 2026. Завдяки цьому «Народжені Перемагати» вийшли до плей-оф змагань із Counter-Strike 2. Про це повідомляє «Главком».
Перемога стала особливо важливою з огляду на рівень суперника. Російська Spirit посідає перше місце у світовому рейтингу HLTV, який оцінює результати професійних команд із Counter-Strike.
Як українці перемогли росіян
NAVI завершила груповий етап із трьома перемогами та двома поразками.
У стартовому матчі українська команда здолала G2 Esports із рахунком 2:0. Згодом NAVI перемогла бразильську FURIA, вигравши дві карти – Ancient (13:10) та Dust II (13:5).
Однак у третьому раунді «Народжені Перемагати» поступилися BetBoom Team із рахунком 0:2. Попри невдачі на груповому етапі, українці зберегли шанси на вихід до наступної стадії.
У вирішальному протистоянні NAVI обіграла російську Spirit із рахунком 2:1 та гарантувала собі місце серед учасників плей-оф.
Коли відбудеться плей-оф
Вирішальна стадія PGL Masters Bucharest 2026 триватиме з 29 до 31 жовтня.
Матчі проходитимуть за системою Single Elimination – команда, яка програє, вибуває з боротьби за чемпіонство. Організатори також передбачили окремий поєдинок за третє місце.
Таким чином, NAVI продовжить боротьбу за головний трофей міжнародного турніру, здолавши на шляху до плей-оф одного з найсильніших суперників.
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