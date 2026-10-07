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Киянка розповіла про недоліки та переваги життя у Братиславі

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Українка розповіла про свій досвід життя у Словаччині
колаж: glavcom.ua

Серед переваг життя у Братиславі є велика українська діаспора 

Блогерка Валерія з Києва переїхала до Словаччини та оселилася у столиці. Після чотирьох місяців життя у Братиславі українка розповіла про недоліки та переваги життя в цій країні. Про це пише «Главком» із посиланням на відео дівчини.

Переваги життя у Братиславі

Розташування

Серед переваг життя у Братиславі українка називає зручне розташування міста. Зі словацької столиці можна швидко дістатися до інших європейських міст. «Перший плюс – це географічне розташування цієї країни. Тому що я можу доїхати за дві години до Праги. Я можу за одну годину доїхати до Відня. Я можу за три години доїхати до Будапешта», – розповіла вона.

Документи, інфраструктура та мова

Ще одним плюсом Велерія називає можливість легко оформити документи для проживання. За її словами, це можливо навіть для тих, хто раніше мав тимчасовий захист або прихисток в іншій країні.

Також емігрантка відзначила зручну інфраструктуру міста. Вона розповіла, що у Братиславі все розташоване близько, а поїздки на таксі коштують приблизно €4,60–4,90 (близько 250 грн). «Саме місто доволі чисте, доволі доглянуте Тихе, і мені подобається Нині не тихе, коли хтось приїжджає виступати Тут майже завжди сонце Ще мені подобається природа Гарний вигляд з вікна на гори», – зазначила блогерка.

Українська діаспора

Тамтешня мова для киянки виявилася дволі зрозумілою. Водночас вона зауважила, що у Братиславі велика українська діаспора: «Багато українців тут. Велика українська діаспора, яка сягає 200 тисяч людей».

Ціни та житло

За словами киянки, вартість продуктів у Словаччині приблизно така ж, як в Україні. Оренду блогерша вважає відносно доступною. За її словами, разом із партнером вона винаймає квартиру площею 78 квадратних метрів із паркінгом, а разом із комунальними послугами щомісячна плата становить близько €1300–1400 (65-70 тис. грн).

Недоліки життя у Братиславі

Серед недоліків життя у Братиславі киянка називає високі ціни в ресторанах. Високими, за словами українки, є також ціни на б'юті-послуги та медицину.

Також мінусом Братислави киянка Валерія вважає вартість різних страхувань та податки. Зокрема, їй довелося платити відповідні послуги по €200 (10 тис. грн). Крім того, їй не подобається повільний темп життя у Словаччині. Найбільшим недоліком життя у Словаччині за кордоном українка назвала велику відстань від дому. «Найголовніший мінус, що ти не вдома. Рідних не вистачало», – резюмувала вона.

Нагадаємо, українка Вікторія Москаленко переїхала до Німеччини з трьома дітьми, звідки транслює своє життя в еміграції. Жінка розповідала, які недоліки та переваги цієї країни вона помітила за декілька років життя. 

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Теги: Словаччина українці за кордоном українці еміграція

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