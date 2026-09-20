Китайська корпорація побудує у Саудівській Аравії кіберспортивну арену на 700 мільйонів долларів
Арена вміщатиме 5100 глядачів
Китайська корпорація China State Construction Engineering Corporation побудує кіберспортивну арену у місті Кіддія Сіті, Саудівська Аравія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «MEED».
Китайці отримали контракт на будівництво арени, яке коштуватиме 700 мільйонів долларів. Висота арени становити 52 метри з двома підземними та чотирма наземним рівнями, вона вміщатиме 5100 глядачів.
Також планується встановлення масштабної системи відеоекранів для кіберспортивних трансляцій з головною LED-стіною, площа якої складатиме близько 36 тисяч кв. м.
На території будуть розміщені торгові площі, ігрові зони, зони відпочинку, гостинності та заклади харчування. Представники Кіддія Сіті ще не витупили з офіційним пдітвердженням будівництва.
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