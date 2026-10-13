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Шерон Стоун влаштувала вінтажну фотосесію у сукнях українського бренду

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Шерон Стоун вбралася в сукню за 64 тис. грн
фото: Іnstagram.com/sharonstone

Шерон Стоун розповіла про свій особняк в Беверлі-Гіллз у Лос-Анджелесі

Зірка Голлівуду, американська акторка Шерон Стоун знялася для інтерв’ю популярному журналу The Times Style в сукнях від українського бренду. Про це пише «Главком» із посиланням на допис бренду в Instagram.

Так, Шерон Стоун обрала декілька суконь від бренду J’amemme. Обидва плаття виконані з тканини ніжного рожевого кольору. Перша модель, у якій Шерон Стоун з’явилася на обкладинках журналу, коштує 30 тис. грн.

Шерон Стоун позує в сукні від українського бренду
Шерон Стоун позує в сукні від українського бренду
фото: Іnstagram.com/sharonstone, jamemme.com

Ще одна сукня, яку придбала акторка, має святковий дизайн із рюшами та високим коміром й плечима. Така модель коштує 64 тис. грн. Шерон Стоун показалася в ще одній сукні чорного кольору бренду J’amemme зі схожим дизайном.

Шерон Стоун позує в сукні від українського бренду
Шерон Стоун позує в сукні від українського бренду
фото: Іnstagram.com/sharonstone, jamemme.com

«Шерон Стоун у вбранні J’amemme – у власному світі. Інтимний погляд на світ Шерон Стоун, де розкриваються її творчий дух і неповторна індивідуальність. Особливу фотосесію створили за участю фотографки Бенедикт Драммонд і дизайнерки Венді Моррісон», – йдеться у дописі бренду.

Шерон Стоун позує в сукні від українського бренду
Шерон Стоун позує в сукні від українського бренду
фото: Іnstagram.com/sharonstone

Фотосесія Шерон Стоун відбулася в її особняку в Беверлі-Гіллз у Лос-Анджелесі. Стоун також дала велике інтерв’ю для The Times Style, у якому розповіла про свій дім та про те, як його облаштувала здебільшого вінтажними речами.

Будинок, де нині мешкає акторка, був зведений у 1940-х роках та раніше належав актору Монтгомері Кліфту, відомому за фільмами «Відтепер і на віки віків» та «Нюрнберзький процес». Шерон Стоун придбала будинок у 1993 році в занедбаному стані. Але з роками їй вдалося перетворити його на затишне житло.

Після смерті 91-річної матері в березні 2025 року Стоун узялася за нове переоблаштування оселі. Вона додала до інтер’єру вінтажні меблі, елементи сучасного мистецтва.

Нагадаємо, пмериканська акторка Шерон Стоун стала співавторкою фотопроєкту, який висвітлює реалії війни в Україні. За словами Шерон Стоун, вона пишається своєю участю у проєкті, що розповідає про українців. Шерон Стоун взяла участь у створенні експозиції разом із Аліссою Мілано, принцом Гаррі та Стівеном Фраєм, які також долучилися до ініціативи.

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Теги: Шерон Стоун одяг фотосесія українці

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