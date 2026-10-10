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Україна ризикує втратити розвіддані від США – Financial Times

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Україна ризикує втратити розвіддані від США – Financial Times
Раніше США вже призупиняли обмін розвідданими з Києвом і неодноразово погрожували зробити це знову
фото з відкритих джерел

США посилили тиск, вимагаючи від України припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Також Вашингтон пригрозив Києву припинити обмін важливою розвідувальною інформацією. Як інформує «Главком», про це пише Financial Times.

Так, у пʼятницю у Маямі українська переговорна команда провела майже восьмигодинну зустріч із представниками президента США Дональда Трампа, під час якої планувалося обговорити шляхи переконання Росії припинити війну. Утім, пише видання з посиланням на трьох осіб, зустріч зірвалася. Причиною цього стала угода між Трампом і кремлівським диктатором Путіним щодо зняття обмежень на російське паливо. Під час цієї зустрічі Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер сказали, що США можуть припинити обмін розвідданими, якщо Київ не прислухається до попередження Вашингтона про припинення ударів.

Україна не зупинить своїх ударів

Після домовленості між Трампом та Путіним, високопоставлений український чиновник заявив, що Київ продовжуватиме бити по російських НПЗ. Він також додав, що Україна скоротила свою поїздку, відмовившись від проведення другого раунду переговорів у суботу.

Водночас Віткофф заявив, що переговори в Маямі були «продуктивними» і допомогли визначити напрямки, які сторони можуть далі досліджувати. Він додав, що сторони домовилися продовжувати дипломатичні зусилля.

Під час цієї зустрічі, за даними джерел видання, українці наголосили, що одностороннє припинення ударів без вимоги до Москви зробити те саме є несправедливим. Попри це, Віткофф і Кушнер заявили, що США готові скасувати санкції щодо російського дизельного палива і що Москва має намір скасувати свою заборону на експорт.

Видання відзначає, що Трамп вже тривалий час тисне на Україну щодо зупинки ударів по російських НПЗ. На тлі відмов, адміністрація Трампа «дедалі більше розчаровується» тим, що Україна ігнорує їхні прохання. Журналісти, посилаючись на джерело, зазначають, що хоч останнім часом відносини між США та Україною і покращувалися, однак відмова від прохання Трампа припинити удари по НПЗ вплинула на ці стосунки.

Раніше обмін розвідданими вже зупинявся

Журналісти нагадали, що раніше США вже призупиняли обмін розвідданими з Києвом і неодноразово погрожували зробити це знову, якщо Зеленський не підкориться позиції Вашингтона.

У листопаді минулого року президент України заявляв, що Трамп поставив йому ультиматум: або погодитися на його мирні умови, сприятливі для Москви, або втратити підтримку США у війні.

Також Трамп у квітні погрожував припинити постачання зброї до України, щоб змусити європейських союзників приєднатися до «коаліції охочих» із метою відновлення проходу через Ормузьку протоку.

Нагадаємо, зустріч представників США, України, європейських країн і НАТО, під час якої сторони обговорили можливі шляхи деескалації та завершення війни до початку зими, завершилася достроково. Переговорна група від України вже перебуває на шляху додому. 

Переговори стосовно миру відбулися вчора у Флориді, й планувалося, що вони продовжаться сьогодні, 10 жовтня. Під час їх проведення стало відомо про рішення президента США Дональда Трампа скасувати санкції на російський дизель.

Раніше спеціальний представник президента США Стів Віткофф у соцмережі X назвав переговори конструктивними. За його словами, учасники обговорили можливості деескалації та завершення війни, гарантії безпеки для України, стійкість енергетичної системи напередодні зими та повоєнне відновлення. «Обговорення було плідним і допомогло визначити напрями для подальшого опрацювання перед наступним контактом США з Росією», – зазначив Віткофф.

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Теги: санкції експорт українці Україна Вашингтон Москва переговори

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