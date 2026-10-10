Кашель нізвідки: українці масово скаржаться на дивні симптоми

Епідеміологічний сезон тільки розпочався наприкінці вересня, тож фахівці лише почали активне спостереження за респіраторними інфекціями

Недужі скаржаться на дивні респіраторні симптоми, які не підтверджуються як Covid-19 чи грип

У мережі поширюються чутки про «нову невідому інфекцію», яка атакує українців. Громадяни та лікарі пишуть про спалах респіраторних захворювань, які не вдається ідентифікувати, адже тести на коронавірус та грип дають негативні результати. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на tsn.ua.

Захворювання може починатися з незначного підвищення температури – приблизно до 37,1 °C. Серед симптомів, які виникають у пацієнтів: сильна закладеність носа, нежить, слабкість і втома. Через декілька днів може з’явитися кашель та першіння у горлі.

Чимало таких випадків за останній тиждень зафіксовано у Києві. Принаймні люди скаржаться саме на такі симптоми, особливо на втому і кашель, який береться ніби нізвідки.

У Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб запевняють, що нових штамів вірусу поки не виявлено.

«На минулому тижні були зафіксовані поодинокі випадки ковіду, але нових вірусів поки не зафіксовано. Тому це, скоріш за все, звичайний збудник респіраторної групи захворювань. Зразки, які ми підтверджуємо лабораторно, направляємо до Центру громадського здоров’я. Вони їх секвенують, і як тільки буде результат, там зможуть сказати: це ті ж самі штами, чи щось інше. Поки нічого нового не зафіксовано», – розповів головний державний санітарний лікар Києва Сергій Чумак.

За його словами, епідеміологічний сезон тільки розпочався наприкінці вересня, тож фахівці лише почали активне спостереження за респіраторними інфекціями. Порівняти рівень захворюваності можна буде за результатами наступного тижня.

Відома лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська прокоментувала ситуацію на своїй сторінці у соцмережі. Вона пояснила, що сезонне зростання негрипозних респіраторних захворювань традиційно починається після повернення дітей до шкіл.

У цей період домінують риновіруси та віруси парагрипу, а також спостерігається менша активність сезонних коронавірусів, адено- та метапневмовірусів. За словами лікарки, тяжких госпіталізацій наразі немає, фіксуються лише поодинокі випадки нетяжкого грипу.

«Треба заспокоїтись, якщо захворіли – сидіть вдома і лікуйтесь. Середня тривалість симптомів приблизно 7–10 днів, кашель може тягнутися 2–3 тижні», – зазначає інфекціоністка.

Окрім того, вона радить зачиняти вікна після обстрілів, щоб не уражати додатково слизову оболонку дихальних шляхів.

«Своєчасно звертайтесь до лікаря, особливо групи ризику, для вирішення питання щодо противірусної терапії, не намагайтесь бути надмірно активними в період хвороби – і все буде добре», – заспокоює Ольга Голубовська.

Нагадаємо, у серпні та вересні 2026 року в окремих регіонах України виникали перебої з наявністю деяких лікарських засобів. Водночас Міністерство охорони здоров’я заявило, що системного дефіциту ліків у країні наразі не зафіксовано.

Також в Україні набули чинності нові стандарти раціонального застосування протимікробних препаратів. Відтепер лікарі не можуть призначати антибіотики лише на прохання пацієнта, якщо для цього немає медичних показань.