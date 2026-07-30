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Український кіберспортсмен був засуджений через договірні матчі

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Український кіберспортсмен був засуджений через договірні матчі
Фігурант справи зумів пом'якшити собі вирок через співпрацю зі слідством
фото: Офіс Генерального прокурора

Сергій Кривенко став частиною схеми, яка заробляла гроші нелегально

В Україні суд визнав винним кіберспортсмена Сергія Кривенка, який брав участь у схемі з маніпулювання результатами матчів у футбольному симуляторі FIFA для заробітку на букмекерських ставках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Схема з договірними матчами

За публічного обвинувачення прокурорів Офісу Генерального прокурора чоловіку призначили два роки обмеження волі, однак звільнили від відбування покарання з випробувальним строком. Кривенко входив до організованої групи із шести осіб, яка діяла з листопада 2022 року до жовтня 2024 року. У її складі були організатор, співорганізатор і четверо кіберспортсменів. Учасники схеми робили ставки у легальних та нелегальних букмекерських конторах, переважно зареєстрованих в азійських країнах, на заздалегідь визначені результати матчів турніру ESports Battle Football.

Правоохоронці встановили, що Кривенко брав участь у чотирьох договірних матчах: трьох поєдинках 1 грудня 2022 року та ще одному 18 березня 2023-го. За перші три навмисні поразки він отримав через криптовалютний обмінник 5 000 USDT, а після четвертого матчу – ще 3 976 доларів США. Загальна сума незаконної винагороди склала 8 976 доларів США.

Вирок кіберспортсмену

Під час судового розгляду кіберспортсмен повністю визнав свою провину та уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Суд визнав його винним у протиправному впливі на результати офіційних спортивних змагань і призначив покарання у вигляді двох років обмеження волі. Водночас, врахувавши щире каяття та сприяння слідству, суд звільнив засудженого від відбування покарання, встановивши іспитовий строк.

Нагадаємо, що учасник Чемпіонату світу 2026 став фігурантом справи про договірні матчі. Форвард збірної Кот-д'Івуару Ельє Ваї був затриманий французькою поліцією наприкінці травня у рамках розслідування про сумнівні ставки.

Теги: розслідування договірні матчі кіберспорт

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