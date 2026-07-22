Не лише підлітки. Нові дані показали, хто насправді в Україні дивиться кіберспорт

Кіберспорт став третім за популярністю видом спортивних трансляцій в Україні після футболу та баскетболу

Основними глядачами турнірів з Counter-Strike 2 та Dota 2 сьогодні є молоді дорослі

Український кіберспорт поступово виходить за межі підліткової аудиторії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ARS Capital.

Нові аналітичні дані трансляцій студії Maincast, що входить до холдингу ARS Capital, показують, що основними глядачами турнірів з Counter-Strike 2 та Dota 2 сьогодні є молоді дорослі.

3 фото На весь екран





Згідно з останніми дослідженням, найбільшу частку аудиторії становлять люди віком 25-34 роки. У трансляціях Dota 2 ця вікова група формує 64,7% глядачів, а у Counter-Strike 2 – 54,7%.

Загалом 75% аудиторії Dota 2 та 78% глядачів Counter-Strike 2 перебувають у віці 18-34 років, що свідчить про концентрацію кіберспортивної аудиторії серед молодих дорослих.

Водночас поступово зростає частка старших глядачів. Так, аудиторія віком 35-44 роки становить 21,7% глядачів Dota 2 та 16,5% у CS2. Частка людей віком понад 45 років поки залишається невеликою – менш ніж 4%.

Аналітики Maincast пояснюють цю тенденцію тим, що покоління геймерів і фанатів кіберспорту, яке почало дивитися трансляції понад десять років тому, продовжує залишатися частиною індустрії.

Популярність кіберспорту в Україні підтверджують і показники переглядів. За даними аналітичної платформи Streams Charts, трансляції Counter-Strike входять до числа найпопулярніших ігор українського сегменту Twitch, зібравши понад 13 млн годин перегляду за рік. Кіберспорт, за даними платформи Maincast, уже став третім за популярністю видом спортивних трансляцій, поступаючись лише футболу та баскетболу.

Загалом кількість переглядів україномовного сегменту YouTube зріс на +4000% порівняно з 2022 роком. А у минулому році був зафіксовий приріст у 42%. Це підтверджує перехід аудиторії на якісний український контент.

Нагадаємо, виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.