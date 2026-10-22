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Путін знову заявив, що українці й росіяни «один народ» і згадав... генетичні дослідження

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Путін знову заявив, що українці й росіяни «один народ» і згадав... генетичні дослідження
фото: АР

Путін зробив заяву про українців

Російський диктатор Володимир Путін вкотре повторив свою тезу про те, що українці та росіяни начебто є «одним народом». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Це народ, який нам дуже близький. Останні генетичні дослідження показують, що це один народ – росіяни та українці», – сказав Путін.

Також Путін заявив, що території України, які захопила Росія, нібито є «історичними землями» РФ. Він стверджує, що Києву «недоречно говорити про втрату цих територій». «Втрачені Києвом землі – це не їхня територія, це історичні землі Росії», – заявив Путін.

За словами диктатора, жителі Донбасу та так званої «Новоросії» нібито проголосували за «возз’єднання» з Росією. На цій підставі він заперечив, що Україна має підстави говорити про територіальні втрати.

Заява Путіна пролунала після зустрічі зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом, яка відбулася 21 жовтня у Санкт-Петербурзі. За повідомленнями медіа, під час переговорів обговорювали американські пропозиції щодо завершення війни.

До слова, раніше відомий журналіст Леонід Парфьонов заперечив твердження Володимира Путіна про те, що українці та росіяни – один народ.

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Теги: путін українці росіяни

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