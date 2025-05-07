Магучіх та Левченко виступлять на турнірі у Досі: де дивитися змагання

Пряму трансляцію жіночого турніру в Досі також буде транслювати YouTube-каналі Суспільне Спорт

Змагання у Досі відбудуться у п'ятницю, 9 травня

Українські стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Юлія Левченко візьмуть участь у комерційному турнірі в Досі, який організує олімпійський чемпіон Токіо-2020 Мутаз Баршим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

What Gravity Challenge – змагання зі стрибків у висоту, що дебютували у 2024 році у Досі, батьківщині олімпійського чемпіона Токіо. Торік участь у комерційному турнірі взяли два українці в чоловічому турнірі: Андрій Проценко та Богдан Бондаренко.

Змагання у Досі відбудуться у п'ятницю, 9 травня. Жіночий турнір розпочнеться о 17:20 за київським часом, а чоловічий – о 19:30.

Пряму трансляцію жіночого турніру в Досі також буде транслювати YouTube-каналі Суспільне Спорт.

На цьогорічному турнірі What Gravity Challenge Україна теж буде представлена двома спортсменками, однак на цей раз у жіночих змаганнях. Участь у них візьмуть Ярослава Магучіх та Юлія Левченко, які розпочали літню частину сезону з виступів на етапах Діамантової ліги.

Разом з Магучіх та Левченко участь у змаганнях візьме й Елеанор Паттерсон, бронзова призерка Олімпіади у Парижі. Натомість іншої титулованої стрибунки у висоту, австралійки Ніколи Оліслагерс, серед списку учасниць немає.

У чоловічому ж турнірі візьмуть участь призери двох останніх Олімпіад, Геміш Керр та Шелбі Маківен, які здобули золото та срібло Парижа-2024, а також Ву Санхьок, бронзовий медаліст Ігор у Тоіко.

What Gravity Challenge: повний список учасників

Жінки: Ярослава Магучіх, Юлія Левченко (обидві – Україна), Крістіна Гонзель, Імке Оннен (обидві – Німеччина), Елеанор Паттерсон (Австралія), Черіті Гавнагел (США), Марія Жодзік (Польща), Морган Лейк (Велика Британія), Мікела Груба (Чехія), Надєжда Дубовіцкая (Казахстан)

Чоловіки: Мутаз Баршим (Катар), Джувон Гарріссон, Шелбі Маківен (обидва – США), Геміш Керр (Нова Зеландія), Брендон Старк (Австралія), Ян Штеффела (Чехія), Рьочі Акамацу (Японія), Реймонд Річардс (Ямайка), Дональд Томас (Багами), Едгар Рівера (Мексика), Марко Фассінотті (Італія).

Нагадаємо, Магучіх здобула «золото» на другому поспіль етапі сезону Діамантової ліги.