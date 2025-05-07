Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Магучіх та Левченко виступлять на турнірі у Досі: де дивитися змагання

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Магучіх та Левченко виступлять на турнірі у Досі: де дивитися змагання
Пряму трансляцію жіночого турніру в Досі також буде транслювати YouTube-каналі Суспільне Спорт
фото: Reuters

Змагання у Досі відбудуться у п'ятницю, 9 травня

Українські стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Юлія Левченко візьмуть участь у комерційному турнірі в Досі, який організує олімпійський чемпіон Токіо-2020 Мутаз Баршим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

What Gravity Challenge – змагання зі стрибків у висоту, що дебютували у 2024 році у Досі, батьківщині олімпійського чемпіона Токіо. Торік участь у комерційному турнірі взяли два українці в чоловічому турнірі: Андрій Проценко та Богдан Бондаренко.

Змагання у Досі відбудуться у п'ятницю, 9 травня. Жіночий турнір розпочнеться о 17:20 за київським часом, а чоловічий – о 19:30.

Пряму трансляцію жіночого турніру в Досі також буде транслювати YouTube-каналі Суспільне Спорт.

На цьогорічному турнірі What Gravity Challenge Україна теж буде представлена двома спортсменками, однак на цей раз у жіночих змаганнях. Участь у них візьмуть Ярослава Магучіх та Юлія Левченко, які розпочали літню частину сезону з виступів на етапах Діамантової ліги.

Разом з Магучіх та Левченко участь у змаганнях візьме й Елеанор Паттерсон, бронзова призерка Олімпіади у Парижі. Натомість іншої титулованої стрибунки у висоту, австралійки Ніколи Оліслагерс, серед списку учасниць немає.

У чоловічому ж турнірі візьмуть участь призери двох останніх Олімпіад, Геміш Керр та Шелбі Маківен, які здобули золото та срібло Парижа-2024, а також Ву Санхьок, бронзовий медаліст Ігор у Тоіко.

What Gravity Challenge: повний список учасників

Жінки: Ярослава Магучіх, Юлія Левченко (обидві – Україна), Крістіна Гонзель, Імке Оннен (обидві – Німеччина), Елеанор Паттерсон (Австралія), Черіті Гавнагел (США), Марія Жодзік (Польща), Морган Лейк (Велика Британія), Мікела Груба (Чехія), Надєжда Дубовіцкая (Казахстан)

Чоловіки: Мутаз Баршим (Катар), Джувон Гарріссон, Шелбі Маківен (обидва – США), Геміш Керр (Нова Зеландія), Брендон Старк (Австралія), Ян Штеффела (Чехія), Рьочі Акамацу (Японія), Реймонд Річардс (Ямайка), Дональд Томас (Багами), Едгар Рівера (Мексика), Марко Фассінотті (Італія).

Нагадаємо, Магучіх здобула «золото» на другому поспіль етапі сезону Діамантової ліги.

Теги: стрибки у висоту легка атлетика Ярослава Магучіх Юлія Левченко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У боротьбі за «золото» Ярослава випередила австралійок Ніколу Оліслагерс та Елеанор Паттерсон
Магучіх здобула «золото» на другому поспіль етапі сезону Діамантової ліги
3 травня, 15:49
25-річна Бол є олімпійською чемпіонка 2024 року та призеркою Олімпійських ігор 2020 та 2024 років
Олімпійська чемпіонка заявила, що її ображає порівняння з Міккі Маусом
3 травня, 08:50
Магучіх – чинна олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту
Магучіх кваліфікувалася на перший в історії абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики
29 квiтня, 15:44
На висоті 1.97 м Магучіх здобула перемогу над австралійськими стрибунками
Магучіх виграла перший етап Діамантової ліги
26 квiтня, 14:58
Стежити за етапами Діамантової ліги у сезоні-2025 можна буде на платформах Суспільного
Діамантова ліга: де і коли дивитися трансляції етапів з легкої атлетики
24 квiтня, 12:39
Магучіх у 2024 році вдруге поспіль захистила титул переможниці фіналу Діамантової ліги
Магучіх та Левченко потрапили до заявки першого етапу «Діамантової ліги»
16 квiтня, 17:20

Новини

Магучіх та Левченко виступлять на турнірі у Досі: де дивитися змагання
Магучіх та Левченко виступлять на турнірі у Досі: де дивитися змагання
«Застрягли». Дружина російського футболіста поскаржилася на проблеми з авіасполученням
«Застрягли». Дружина російського футболіста поскаржилася на проблеми з авіасполученням
Пропагандист Губернієв поскаржився на регрес російського спорту
Пропагандист Губернієв поскаржився на регрес російського спорту
Визначився чемпіон України з футболу серед аматорів
Визначився чемпіон України з футболу серед аматорів
«Динамо» – «Шахтар». Як купити квитки на фінал Кубка України з футболу
«Динамо» – «Шахтар». Як купити квитки на фінал Кубка України з футболу
Атака дронів: хокеїсти «Динамо» змушені повертатися до Москви автобусом
Атака дронів: хокеїсти «Динамо» змушені повертатися до Москви автобусом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
215K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 травня: ситуація на фронті
79K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 травня 2025
18K
Путін звинуватив Румунію у розв'язанні війни в Україні. МЗС відреагувало на кремлівські закиди
18K
Прогноз магнітних бур на 7-9 травня: якою буде сонячна активність
12K
Пере речі окупантів. Колаборант Царьов прилаштував маму у Криму
12K
Втрати ворога станом на 7 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
Вчора, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
Вчора, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
Вчора, 15:03
Угода про надра. Rothschild & Co з Дубая за €900 тис консультували Мінекономіки
Вчора, 12:25
Результати виборів у Румунії, взяття під варту ексзаступника Єрмака. Головне за 5 травня
5 травня, 21:06
Європейські санкції не працюють: імпорт російського чавуну зріс на 90% – Metal Miner
5 травня, 12:57

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua