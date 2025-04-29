Магучіх кваліфікувалася на перший в історії абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики

Фінал змагань пройде з 11 по 13 вересня 2026 року

Українська зірка стрибків у висоту Ярослава Магучіх стала однією з перших учасниць нового формату змагань – абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики (World Athletics Ultimate Championship), який уперше в історії відбудеться у вересні 2026 року в Будапешті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт World Athletics.

На відміну від традиційного чемпіонату світу, новий турнір передбачає обмежену кількість учасників: по 8 у технічних дисциплінах та по 16 – у бігових.

Перший список з 26 спортсменів для участі в абсолютному чемпіонаті світу World Athletics назвала у вівторок, 29 квітня. Ця подія була приурочена до 500 днів зворотного відліку від початку змагань. Автоматичну перепустку отримали всі переможці Олімпіади-2024. Отже, до переліку увійшла й Ярослава Магучіх, яка здобула золото у Парижі.

Також в турнірі зможуть взяти участь 26 переможців чемпіонату світу-2025, 25 переможців фіналу сезону Діамантової ліги-2026 та найкращі спортсмени за підсумками сезону-2026.

Фінал змагань пройде з 11 по 13 вересня 2026 року, а загальний призовий фонд складе рекордні $10 млн. Переможці кожної дисципліни отримають по $150 тисяч.

Нагадаємо, Магучіх виграла перший етап Діамантової ліги.

За підсумками виступів стрибунок на стартових трьох планках змагання продовжили сім легкоатлеток. Серед них була і Юлія Левченко, яка лише на планці 1.84 м використала додаткову спробу. Ярослава Магучіх, як і Нікола Оліслагерс, розпочинали змагання з висоти 1.91 м.

Вдалося Левченко взяти і висоту 1.91 метра. Причому українська стрибунка цим результатом оновила особистий рекорд сезону – у лютому, на чемпіонаті України, брала висоту 1.90 м.

Проте вже на висоті 1.94 м у секторі залишилися лише Магучіх, Оліслагерс та Паттерсон. Левченко не змогла подолати планку з жодної із трьох спроб, однак втримала четверте місце завдяки меншій кількості використаних стрибків.

А вже на висоті 1.97 м Магучіх здобула перемогу над австралійськими стрибунками – з першої ж спроби подолала планку. Натомість ані Паттерсон, ані Оліслагерс її не взяли.

Магучіх намагалася оновити рекорд змагань у Сямені та замовила планку 2.03 м. Втім з трьох спроб вона її не подолала.