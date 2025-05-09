Магучіх та Левченко вразили мережу запальним танцем (відео)

В Instagram відео танцю двох українок вже набрало більше 120 тисяч переглядів

Магучіх і Левченко разом станцювали в Досі

Українські легкоатлетки Ярослава Магучіх та Юлія Левченко вразили мережу запальним танцем. Про це повідомляє «Главком».

Ярослава Магучіх та Юлія Левченко разом станцювали у Досі.

«Заряджаємо стопу перед стрибками», – прокоментувала відео Магучіх.

В Instagram відео танцю двох українок вже набрало більше 120 тисяч переглядів.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх та Юлія Левченко візьмуть участь у комерційному турнірі в Досі, який організує олімпійський чемпіон Токіо-2020 Мутаз Баршим.

What Gravity Challenge – змагання зі стрибків у висоту, що дебютували у 2024 році у Досі, батьківщині олімпійського чемпіона Токіо. Торік участь у комерційному турнірі взяли два українці в чоловічому турнірі: Андрій Проценко та Богдан Бондаренко.

Змагання у Досі відбудуться у п'ятницю, 9 травня. Жіночий турнір розпочнеться о 17:20 за київським часом, а чоловічий – о 19:30.

Пряму трансляцію жіночого турніру в Досі також буде транслювати YouTube-каналі Суспільне Спорт.

На цьогорічному турнірі What Gravity Challenge Україна теж буде представлена двома спортсменками, однак на цей раз у жіночих змаганнях. Участь у них візьмуть Ярослава Магучіх та Юлія Левченко, які розпочали літню частину сезону з виступів на етапах Діамантової ліги.

Разом з Магучіх та Левченко участь у змаганнях візьме й Елеанор Паттерсон, бронзова призерка Олімпіади у Парижі. Натомість іншої титулованої стрибунки у висоту, австралійки Ніколи Оліслагерс, серед списку учасниць немає.

У чоловічому ж турнірі візьмуть участь призери двох останніх Олімпіад, Геміш Керр та Шелбі Маківен, які здобули золото та срібло Парижа-2024, а також Ву Санхьок, бронзовий медаліст Ігор у Тоіко.