«Деградує». Пропагандист Губернієв розповів про стан справ у російському спорті

Губернієв вважає, що зараз перед Росією стоїть завдання мінімізувати ризики

Губернієв поскаржився на деградацію російського спорту

Пропагандист Дмитро Губернієв заявив про регрес російського спорту після відсторонення від міжнародних змагань. Про це повідомляє «Главком».

Губернієв відверто оцінив стан російського спорту, висловивши думку, що він у нинішній ситуації, за умов усунення від міжнародних турнірів, уже деградує.

«Він уже деградує. Давайте ми скажемо відверто та чесно. Бо якщо ми будемо, як страуси, голови в пісок ховати і говорити: «Це нам на руку, настав час звернути увагу на власну країну»… А раніше він у вас не наставав, хочеться запитати? Для того, щоб підтримувати легку промисловість країни, автомобілебудування і таке інше», – сказав Губернієв.

Він вважає, що зараз перед Росією стоїть завдання мінімізувати ризики.

«Те, що ми без присутності у світовій спільноті… Ну подивіться на біатлон, допустимо. Ми повільно стріляємо, у нас повільна підготовка, ми втрачаємо час і на лижні, і на стрільбищі. І, звичайно, якщо ми повернемося... А ми повернемося рано чи пізно. Ми маємо бути готові і ми повинні розуміти все-таки, що нам доведеться наздоганяти десь», – заявив пропагандист.

Як повідомлялося, російська ковзанярка Ксенія Коржова, яку цього тижня Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, лайкала дописи на підтримку війни.

Зазначається, що Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Нагорний потрапив під санкції України, Канади, США, Великої Британіє, Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Коржова, зокрема, лайкнула дописи з Путіним, російськими військовослужбовцями та російською військовою організацією «Юнармія».

Нагадаємо, до участі у відбірному турнірі Олімпіади було допущено чотирьох російських фігуристів (два основних і два запасні): Петро Гуменник, Аделія Петросян, Владислав Дікіджі та Аліна Горбачева.

Натомість, втратили шанс поїхати на Олімпіаду росіяни, які підтримували війну і про яких писав «Главком» – у парному катанні були заявлені Анастасія Мішина та Олександр Галлямов; у танцях на льоду – Олександра Степанова та Іван Букін.