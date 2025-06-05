Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українські паралімпійці здобули три нагороди на турнірі Гран Прі з легкої атлетики

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Українські паралімпійці здобули три нагороди на турнірі Гран Прі з легкої атлетики
«Золото» здобув Володимир Пономаренко

Змагання проходили у Парижі

Повний комплект нагород здобули українські паралімпійці на міжнародному турнірі Гран Прі з легкої атлетики серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та порушеннями зору.

Змагання проходили у Парижі (Франція).

«Золото» здобув Володимир Пономаренко (штовхання ядра, об’єднані класи F11/F12), «срібло» – Павло Каплун (біг на 100 м, клас Т44), «бронзу» – Павло Каплун (біг на 200 м, клас Т44).

Нагадаємо, Назар Чепурний став бронзовим призером Євро-2025 зі спортивної гімнастики.

Загалом учасниками фіналу в опорному стрибку на Євро-2025 стали вісім атлетів, зокрема і українець Назар Чепурний. До боротьби за медалі український спортивний гімнаст вийшов з третім результатом у кваліфікації – набрав 14.466 балів.

Для Чепурного фінал в опорному стрибку став третім на цьогорічній континентальній першості. Перед цим він фінішував на 14-му місці в особистому багатоборстві та зупинився за крок від подіуму у вільних вправах.

Як минув фінал в опорному стрибку?

  • У фіналі усі учасники виконували по дві спроби: бали сумувалися та ділилися на два. Результат визначав середній показник після двох стрибків.
  • Чепурний відкривав фінал в опорному стрибку. Українець виконав обидва стрибки складністю 5.2: за першу спробу Назар отримав 14.500 балів, однак у другому зміг покращити результат за рахунок кращого приземлення – 14.666.
  • Середній бал за виступ Чепурного склав 14.583 бали. Цього результату українцю вистачило, щоб здобути «бронзу» чемпіонату Європи. Від другого місця, яке посів британець Джейк Джерман, Назара відділили 0.15 балів. Чемпіоном став вірменин Артур Давтян з результатом 14.799 балів.

Євро-2025 зі спортивної гімнастики. Опорний стрибок

  1. Артур Давтян (Вірменія) – 14.799 балів
  2. Джейк Джерман (Велика Британія) – 14.733
  3. Назар Чепурний (Україна) – 14.583
Теги: спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Збірна команда України у складі шести спортсменів виборола 35 золотих медалей
Україна тріумфально виступила на Кубку світу з пауерліфтингу і жиму лежачи серед спортсменів з порушеннями зору
2 червня, 16:03
Даша Квіткова та Володимир Бражко офіційно не коментували свої стосунки
Ексдружина Добриніна з’явилась на публіці з новим бойфрендом
27 травня, 10:13
Олексій Середа – чемпіон Європи!
Олексій Середа приніс Україні третє золото на Євро-2025 зі стрибків у воду
26 травня, 03:54
Мазелла почав працювати з Прево у 2023 році, коли той обійняв посаду префекта Дикастерії у справах єпископів
«Називав себе Роберт». Тренер Лева XIV сильно здивувався, коли дізнався, ким був його клієнт
25 травня, 11:05
Богдан Колмаков – перший в історії чемпіон Всесвітніх ігор з паркуру
Українець здобув срібло етапу Кубка світу з паркуру
19 травня, 15:54
IJF на чолі з Візером (праворуч) вже кілька років допускає до змагань прихильників війни з Росії
Федерація дзюдо допустила білорусів до участі у турнірах під державною символікою
16 травня, 21:37
Матюніна здобула бронзову медаль у змаганні змішаних пар в дуеті з іспанцем Даніелем Берзосою
Матюніна здобула дві нагороди на чемпіонаті Європи з настільного тенісу серед молоді
12 травня, 08:34
ПСЖ обіграв «Арсенал»
ПСЖ пробився до фіналу Ліги чемпіонів, обігравши «Арсенал»
8 травня, 00:59
Різатдінова зазначила, що заробляє приблизно $5 тисяч у місяць
Гімнастка, якій пропонували мільйони доларів за послуги ескорту, розповіла про свої доходи
7 травня, 14:41

Новини

Іспанія – Франція: де дивитися півфінал Ліги націй
Іспанія – Франція: де дивитися півфінал Ліги націй
Українські паралімпійці здобули три нагороди на турнірі Гран Прі з легкої атлетики
Українські паралімпійці здобули три нагороди на турнірі Гран Прі з легкої атлетики
У Франції дискваліфікували футболістів, які не підтримали акцію, присвячену боротьбі з гомофобією
У Франції дискваліфікували футболістів, які не підтримали акцію, присвячену боротьбі з гомофобією
Дівоча збірна України з футболу дізналася суперників у відбірному раунді Євро-2026
Дівоча збірна України з футболу дізналася суперників у відбірному раунді Євро-2026
«Реал» за 45 млн євро придбав 17-річного аргентинця – джерело
«Реал» за 45 млн євро придбав 17-річного аргентинця – джерело
Став відомий склад молодіжної збірної України з футболу на Євро-2025 (U-21)
Став відомий склад молодіжної збірної України з футболу на Євро-2025 (U-21)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
237K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 червня: ситуація на фронті
90K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 червня 2025
45K
Кім Чен Ин втішив Шойгу після «Павутини»: що Росії пообіцяла КНДР
36K
Посол США при НАТО пояснив, чому надання Україні нового озброєння «під питанням»
20K
Тренерка з РФ стверджує, що українські гімнасти спілкуються з російськими
13K
Нові цілі для Малюка. Військовий експерт звертає увагу на об’єкт, який почали використовувати росіяни

Новини

Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
Сьогодні, 03:59
Розмова Трампа з Путіним, підсумки 28-го «Рамштайну». Головне за 4 червня
Вчора, 21:11
Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
3 червня, 21:14
Звільнення українських медійників з полону РФ: у Європі ухвалено резолюцію
3 червня, 17:55
Перемовини України та РФ, новий президент Польщі. Головне за 2 червня
2 червня, 21:05
Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua