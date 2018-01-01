Українські шпажисти на етапі Кубку світу прикро програли Росії і не здобули нагород

Українці поступилися одним уколом у чвертьфіналі турніру у Німеччині

Збірна України у складі Богдана Нікішина, Володимира Станкевича, Романа Свичкаря й Ігоря Рейзліна завершила виступ на сьомому місці на Кубку світу з фехтування на шпагах у німецькому Гайденгаймі. У стартовому поєдинку українці виявилися сильнішими за Бразилію (45:38), після чого розгромили команду Венесуели (45:22), інформує офіційний сайт



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Українці поступилися одним уколом у чвертьфіналі турніру у Німеччині

Збірна України у складі Богдана Нікішина, Володимира Станкевича, Романа Свичкаря й Ігоря Рейзліна завершила виступ на сьомому місці на Кубку світу з фехтування на шпагах у німецькому Гайденгаймі.

У стартовому поєдинку українці виявилися сильнішими за Бразилію (45:38), після чого розгромили команду Венесуели (45:22), інформує офіційний сайт національної федерації фехтування України.

У поєдинку за потрапляння у четвірку найсильніших турніру вони програли одним уколом збірної Росії, завершивши зустріч з рахунком 29:30.

У боротьбі за 5-8 місця українські шпажисти спочатку не впоралися з чехами, програвши 27:45, але опісля реабілітувалися у протистоянні з японцями, здобувши перемогу з мінімальною перевагою - 19:18.

Водночас, українські рапіристи завершили виступ на етапі Кубку світу у французькому Екс-ан-Провансі.

Кращим результатом серед українців стало 45-ие місце Данила Ткача. В 1/32 фіналу він програв представнику Великобританії (11:15).

У командному турнірі збірна України фінішувала на 14-й позиції. В 1/8 турнірній таблиці Максим Гаравський, Ярослав Гайдук, Данило Ткач і Данило Гойда програли Японії (28:45), а опісля не впоралися з Німеччиною (37:45).

Нагадаємо, Богдан Нікішин завоював срібло на етапі Кубка світу з фехтування.