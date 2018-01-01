Українські шпажисти стали п'ятими на етапі Кубка світу з фехтування у Канаді

У команді українцям не вдалося повторити успіх Богдана Нікішина

Збірна України у складі Максима Хвороста, Богдана Нікішина, Яна Сича та Володимира Станкевича стала п'ятою на етапі Кубка світу з фехтування на шпагах у канадському Ванкувері. У стартовому поєдинку українці перемогли Іспанію (43:38), але у наступному ж раунді не впоралися з майбутніми власниками золотих медалей – французами (45:37), інформує



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Богдан Нікішин. Фото взяте з НФФУ

У команді українцям не вдалося повторити успіх Богдана Нікішина

Збірна України у складі Максима Хвороста, Богдана Нікішина, Яна Сича та Володимира Станкевича стала п'ятою на етапі Кубка світу з фехтування на шпагах у канадському Ванкувері.

У стартовому поєдинку українці перемогли Іспанію (43:38), але у наступному ж раунді не впоралися з майбутніми власниками золотих медалей – французами (45:37), інформує сайт національної федерації фехтування України.

У боях за 5-8 місця українські шпажисти виграли у росіян (45:36) і німців (45:40), і таким чином фінішували на п'ятому місці підсумкового заліку.

Нагадаємо, Нікішин виграв етап Кубка світу з фехтування у Ванкувері в особистій першості.

Шпажистка Дарина Варфоломєєва увійшла у топ-8 на етапі Кубка світу у французькому Діжоні.

У турі прямого вибування Варфоломєєва стартувала, вигравши бій у представниці Чехії (15:11), опісля одним уколом обіграла росіянку (15:14).

В 1/16 фіналу вона виявилася сильнішою за американку (15:11), а у наступному раунді перемогла швейцарку (15:6).

Шлях до півфіналу українці перегородила другий номер юніорського рейтингу FIE Алессандра Боццо. Поєдинок закінчився з рахунком 15:9 на користь італійки.

Результат Варфоломєєвої став найкращим серед українок у Діжоні. Також 19-річна шпажистка вперше потрапила до вісімки найсильніших на юніорському етапі Кубка світу.

Що ж стосується командного турніру, то збірна України у складі Катерини Чорній, Алли Грищук, Софії Слюсаревої та Варфоломєєвої фінішувала на шостому місці.