У вирішальному сеті суперники обмінялися брейками

Іспанець Карлос Алькарас вдруге поспіль став чемпіоном «Ролан Гаррос», здолавши у фіналі першу ракетку світу Янніка Сіннера в драматичному п’ятисетовому матчі. Про це повідомляє «Главком».

Фінал 2025 року став найдовшим в історії чоловічих одиночних фіналів на Відкритому чемпіонаті Франції – 5 годин 31 хвилина, перевершивши попередній рекорд, що тримався з 1982 року.

Сіннер виграв два стартові сети, зокрема один на тайбрейку. У третьому сеті Алькарас переломив хід гри та скоротив відставання.

Четвертий сет знову дійшов до тайбрейку, який залишився за іспанцем. Також у четвертому сеті Алькарас відіграв три матчпоїнти поспіль.

У вирішальному сеті суперники обмінялися брейками, але все завершилося переможним тайбрейком Алькараса.

Фінал «Ролан Гаррос»

Яннік Сіннер (Італія, №1) – Карлос Алькарас (Іспанія, №2) – 6:4, 7:6(4), 4:6, 6:7(3), 6:7(2)

Алькарас здобув п’ятий титул на Мейджорах:

US Open 2022 року

Вімблдон 2023, 2024 років

Ролан Гаррос 2024, 2025 років

Іспанець жодного разу не програвав у фіналах мейджорів.

Алькарас здобув восьму перемогу над Сіннером – тепер рахунок особистих зустрічей 8:4 на користь іспанця.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.