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Німецький тенісист російського походження обматюкав батька під час гри «Ролан Гаррос»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Німецький тенісист російського походження обматюкав батька під час гри «Ролан Гаррос»
Звєрєв під час поєдинку з Єспером де Йонгом нецензурно звернувся до свого батька
фото: Reuters

«Я помиляюся, ти смієшся. Що це, *****?», – сказав Звєрєв батьку під час гри

Німецький тенісист російського походження та третя ракетка світу Олександр Звєрєв обматюкав власного батька під час матчу другого кола «Ролан Гаррос». Про це повідомляє «Главком».

Олександр Звєрєв під час поєдинку з нідерландським гравцем Єспером де Йонгом нецензурно звернувся до свого батька Олександра Звєрєва, який також є його тренером.

«Ти всю гру сидиш і смієшся, ***. Я помиляюся, ти смієшся. Що це, *****?», – сказав Звєрєв батьку під час гри.

Нагадаємо, Еліна Світоліна, Юлія Стародубцева та Даяна Ястремська здобули перемоги у поєдинках другого кола «Ролан Гаррос». 

Варто зазначити, що Ястремська та Стародубцева доволі несподівано здолали представниць країни-агресора. Зокрема, Даяна перемогла 12-у ракетку світу Діану Шнайдер.

«Ролан Гаррос»

Друге коло

  • Еліна Світоліна – Анна Бондар – 7:6 (7:4), 7:5
  • Юлія Стародубцева – Анастасія Потапова – 7:6 (7:4), 6:2
  • Даяна Ястремська – Діана Шнайдер – 7:5, 7:5

Також завтра відбудеться поєдинок другого кола Ангеліна Калініна (Україна) – Луа Буассон (Франція).

До слова, «нейтральна» російська тенісистка Поліна Кудерметова опублікувала в Instagram символ агресії проти України – георгіївську стрічку.

9 травня Кудерметова в Stories свого верифікованого профілю в Instagram опублікувала зображення російської військової символіки – так званої «георгіївської стрічки». Ця стрічка вже давно стала одним з символів російської агресії проти України.

Теги: теніс Ролан Гаррос Александр Зверєв

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