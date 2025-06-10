Став відомий розклад матчів фінальної частини Кубка Біллі Джин Кінг: коли гратиме Україна

У чвертьфіналі українки зустрінуться зі збірною Іспанії

Жіноча збірна України з тенісу вперше в історії вийшла у фінальну частину Кубка Біллі Джин Кінг

Стало відомо, коли гратиме жіноча збірна України з тенісу у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг сезону 2025 року. Про це повідомляє «Главком».

Згідно з офіційним календарем, у чвертьфіналі українки зустрінуться зі збірною Іспанії. Матч відбудеться у середу, 17 вересня.

Фінальна частина турніру пройде з 16 по 21 вересня в Китаї.

Розклад фіналу Кубка Біллі Джин Кінг

Чвертьфінали

16 вересня (вівторок), 12:00 – Італія (1) – Китай

17 вересня (середа), 12:00 – Іспанія (4) – Україна

18 вересня (четвер), 5:00 – Казахстан – США (3)

18 вересня (четвер), 12:00 – Японія – Велика Британія (2)

Півфінали

19 вересня (п’ятниця), 12:00 – Італія/Китай – Іспанія/Україна

20 вересня (субота), 12:00 – Казахстан/США – Японія/Велика Британія

Фінал

21 вересня (неділя), 12:00

Нагадаємо, жіноча збірна України з тенісу вперше в історії вийшла у фінальну частину Кубка Біллі Джин Кінг.

Після двох змагальних днів Україна лідирувала в групі Е кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.

У заключний змагальний день наша збірна зустрічалася з Швейцарією. Для виходу у фінал нашим дівчатам було достатньо виграти один сет у швейцарок у трьох поєдинках.

Перший матч протистояння зі Швейцарією Україна програла у двох сетах – Марта Костюк поступилася Селін Наеф.

У наступному поєдинку Еліна Світоліна у двох сетах здолала Жіль Тайхманн та принесла нашій команді путівку у фінальну частину Кубка Біллі Джин Кінг – 6:4, 6:2.

Кубок Біллі Джин Кінг

Україна – Швейцарія 2:1

Марта Костюк (Україна) – Селін Наеф (Швейцарія) 4:6, 6:7(1)

Еліна Світоліна (Україна) – Жиль Тайхманн (Швейцарія) 6:4, 6:2

Надія Кіченок/Катаріна Завацька (Україна) - Сюзан Бандеккі/Селін Наеф (Швейцарія) 6:4, 3:6, 10-5

Нагадаємо, жіноча збірна України з тенісу здобула перемогу над командою Польщі у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг, вигравши всі три матчі та забезпечивши рахунок 3:0.

Поєдинок завершила зустріч Людмили та Надії Кіченок проти пари Мартіна Кубка/Мая Хвалінська. Однак, результат цієї гри вже не впливав на загальний підсумок протистояння.

Оскільки раніше Еліна Світоліна принесла жіночій збірній України з тенісу дострокову перемогу в матчевій зустрічі з Польщею в групі Е кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.

Кубок Біллі Джин Кінг

Україна – Польща 3:0

Марта Костюк (Україна) – Катажина Кава (Польща) 6:1, 6:2

Еліна Світоліна (Україна) – Мая Хвалінська (Польща) 7:6(4), 6:3

Людмила та Надія Кіченок (Україна) – Мартіна Кубка та Мая Хвалінська (Польща) 7:6 (7:1), 7:6 (7:5).