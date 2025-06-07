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Прихильниця Лукашенка обматюкала свою команду та епічно програла фінал «Ролан Гаррос»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Прихильниця Лукашенка обматюкала свою команду та епічно програла фінал «Ролан Гаррос»
Білоруска зробила 70 невимушених помилок у фіналі «Ролан Гаррос»
фото: FFT

У вирішальному третьому сеті у білоруски не витримали нерви

Перша ракетка світу з Білорусі Аріна Сабаленка обматюкала свою команду під час фінального поєдинку «Ролан Гаррос». Про це повідомляє «Главком».

У вирішальному третьому сеті поєдинку з американкою Коко Гауфф за рахунку 3-3 у Сабаленки не витримали нерви.

«На*** ви мені тут», – кричала білоруська тенісистка до своєї групи підтримки.

Обережно! Присутня ненормативна лексика!

У підсумку Сабаленка, яка виграла перший сет, програла два наступні та не змогла здобути титул – 6:7(5), 6:2, 6:4.

Також білоруска зробила 70 невимушених помилок у фіналі «Ролан Гаррос».

Нагадаємо, Сабаленка неодноразово проводила зустрічі з білоруським диктатором Олександром Лукашенком та навіть підписувала листа на його підтримку.

Також вона публічно підтримувала в соцмережах прихильницю Лукашенка та війни проти України Анастасію Мирончик-Іванову.

Мирончик-Іванова є прихильницею агресії Росії проти України та депутатом невизнаного демократичними країнами світу «парламенту Олександра Лукашенка». Також вона неодноразово робила заяви на підтримку білоруського диктатора.

Зазначається, що Сабаленка вподобала в соціальній мережі Instagram понад 10 постів Мирончик-Іванової.

Серед вподобаних «нейтральною» тенісисткою дописів є і пост про привітання пропагандистського телеканалу «Білорусь 5».

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Теги: теніс Аріна Соболенко Ролан Гаррос

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