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    Зміна лідера: медальний залік Олімпіади після змагань 7 лютого

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    Лідером медального заліку стала Швеція - Зміна лідера: медальний залік Олімпіади після змагань 7 лютого
    Лідером медального заліку стала Швеція
    фото з відкритих джерел

    Рейтинг найуспішніших збірних Ігор-2022 очолила збірна Швеції

    Представники 19-ти країн-учасниць Олімпійських ігор у Пекіні піднімалися на п’єдестал. 7 лютого було розіграно 9 комплектів нагород.

    Дві хиби не дозволили виграти медаль біатлоністці Юлії Джимі. Більше того, не змогла завершити гонку Валентина Семеренко і її найближчим літаком відправлять додому.

    Феноменальне досягнення підкорилося легендарній ковзанярці Ірен Вюст. Вона єдина спортсменка в світі, яка здобула «золото на п’яти олімпіадах.

    Цікавинкою дня став демарш жіночої збірної Канади з хокею, яка відмовлялася вийти на матч проти росіянок через те, що ті не здали вчасно тести на коронавірус.

    А фіналом дня стала дискваліфікація чотирьох фаворитів під час змагань стрибунів з трампліна.

    Лідером у медальному заліку стала Швеція.

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    У вівторок, 8 лютого, своїх власників знайдуть 10 комплектів нагород зимової Олімпіади.

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    Теги: Олімпіада біатлон Валентина Семеренко Юлія Джима
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    Зміна лідера: медальний залік Олімпіади після змагань 7 лютого