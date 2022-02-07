Зміна лідера: медальний залік Олімпіади після змагань 7 лютого

Рейтинг найуспішніших збірних Ігор-2022 очолила збірна Швеції

Представники 19-ти країн-учасниць Олімпійських ігор у Пекіні піднімалися на п’єдестал. 7 лютого було розіграно 9 комплектів нагород.

Дві хиби не дозволили виграти медаль біатлоністці Юлії Джимі. Більше того, не змогла завершити гонку Валентина Семеренко і її найближчим літаком відправлять додому.

Феноменальне досягнення підкорилося легендарній ковзанярці Ірен Вюст. Вона єдина спортсменка в світі, яка здобула «золото на п’яти олімпіадах.

Цікавинкою дня став демарш жіночої збірної Канади з хокею, яка відмовлялася вийти на матч проти росіянок через те, що ті не здали вчасно тести на коронавірус.

А фіналом дня стала дискваліфікація чотирьох фаворитів під час змагань стрибунів з трампліна.

Лідером у медальному заліку стала Швеція.

У вівторок, 8 лютого, своїх власників знайдуть 10 комплектів нагород зимової Олімпіади.