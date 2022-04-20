На чемпіонаті Англії фанати зворушливо підтримали Роналду, в якого помер син (відео)

Роналду пропустив гру з особистих причин, за день до поєдинку у нього помер новонароджений син

Португальський футболіст Кріштіану Роналду не брав участі в матчі чемпіонату Англії між «Ліверпулем» та «Манчестер Юнайтед», який вважається одним з найбільш принципових дербі в англійському футболі.

Роналду пропустив гру з особистих причин, за день до поєдинку у нього помер новонароджений син, тож футболіст вирішив провести час із рідними. Смерть відбулася під час пологів: Кріштіану та його партнерка Джорджині Родріґес очікували на двійню, але вижила тільки одна дитина.

A massive round of applause in the 7th minute at Anfield for @Cristiano, followed by the singing of You’ll Never Walk Alone. pic.twitter.com/byIY8UyPQf — This Is Anfield (@thisisanfield) April 19, 2022

Під час поєдинку фанати обох команд провели акцію підтримки Кріштіану. На сьомій хвилині матчу увесь стадіон «Енфілд» (домашнє поле «Ліверпуля») аплодував стоячи, фанати «Манчестер Юнайтед» скандували «Viva Ronaldo, а фанати «Ліверпуля» заспівали гімн клубу You'll Never Walk Alone.