На чемпіонаті Англії фанати зворушливо підтримали Роналду, в якого помер син (відео)

Португальський футболіст Кріштіану Роналду не брав участі в матчі чемпіонату Англії між «Ліверпулем» та «Манчестер Юнайтед», який вважається одним з найбільш принципових дербі в англійському футболі.

Роналду пропустив гру з особистих причин, за день до поєдинку у нього помер новонароджений син, тож футболіст вирішив провести час із рідними. Смерть відбулася під час пологів: Кріштіану та його партнерка Джорджині Родріґес очікували на двійню, але вижила тільки одна дитина.

A massive round of applause in the 7th minute at Anfield for @Cristiano, followed by the singing of You’ll Never Walk Alone. pic.twitter.com/byIY8UyPQf