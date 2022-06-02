Шотландські ЗМІ приголомшені збірною України: що пишуть про наших хлопців

Україна, яка працює на чистому адреналіні, з першої хвилини стала грати краще, ніж Шотландія

Шотландські журналісти не просто здивовані, а навіть шоковані таким слабким виступом національної команди. Місцеві журналісти нахвалюють Україну та її вболівальників. Тішаться, що українці отримали заряд позитивних емоцій.

«Героїчна Україна пробудила дух, прагнення та мужність, щоб приголомшити Шотландію та заробити путівку до історичного фіналу плей-офф чемпіонату світу проти Уельсу», – зазначає Скотт Мален, журналіст BBC Scotland. Він пише про те, що Україна була сильнішою у цьому найважливішому для неї матчі, тому справедливо, що вона виходить у фінал.

У той час як їхня країна огорнута болем на тлі війни з Росією, команда, зібрана разом, яскраво сяяла в залитому сонцем «Хемпден Парку».

3500 уболівальників, одягнених у світло-блакитні та жовті кольори, у тому числі 65 сиріт, запрошених шотландською футбольною федерацією, бурхливо святкували у Глазго ніч, яку ніхто не забуде. Це був вечір, який розпочався зі слів українського державного гімну, які спричинили емоційний відгук на стадіоні.

На цей матч чекали давно. Спочатку запланований на березень, але відкладений, сподіваючись, що Україна зможе зіграти в цьому матчі. Це була болісна подорож, і сльози на обличчі Олександра Зінченка на передматчевій пресконференції у вівторок стали гірким нагадуванням усім, що означає ця гра на фоні боротьби України.

Але у Глазго емоційної втоми не було. Ні натяку на приплив адреналіну, ні натяку на те, що подія взяла над ними гору.

«Мрія шотландців про чемпіонат світу зазнала краху після огидної поразки від України», – написав Алан Паттуло, журналіст сайту Scotsman.

Ніхто не міг уявити, що така Україна, в такий момент і в такому стані зможе не просто чинити опір, а й повністю переграти Шотландію в Глазго. Звичайно, всі ми радіємо за Україну, яка хоч трохи змогла відволіктися від війни. Але що сталося з Шотландією і чому найкращі наші гравці виявилися безпорадними на тлі українців, які не грали пів року? Здається, що навіть у Кларка поки що немає відповіді на це запитання.

«Війна зробила Україну на крок ближче до фіналу чемпіонату світу після емоційної перемоги над Шотландією на «Хемпден Парк», – пише Джордан Девіс, журналіст видання The Scottish Sun. Він робить акцент на емоційній складовій цього матчу та намагається пояснити читачам важливість цієї перемоги для України та українців.

Для безпорадних сімей, які нині ховаються під землею, оскільки важкі бомбардування трясуть їх барабанні перетинки та руйнують їхні будинки.

Для втомлених солдатів, багато з яких за фахом футболісти, які все ще борються на полі бою за свободу та мир.

Для тих, хто в Києві вчора ввечері бив у барабани та підтримував свою команду у підвальному барі після того, як поліція загнала їх усередину після повітряної тривоги.

Для 3500 приїжджих уболівальників, які приїхали до «Хемпден Парку», щоб повболівати за команду, яка є не лише футболом, а й надією та гордістю нації, яка перебуває у стані війни.

Для капітана Олександра Зінченка, який розплакався на передматчевій пресконференції.

І для їхнього тренера Олександра Петракова, якому у 64 роки відмовили у Територіальній обороні тільки для того, щоб сказати: "Ви повинні потрапити на чемпіонат світу".

Саме через ці моменти цей матч увійде до підручників історії. Не лише після того, що сталося на полі, а й за кілька місяців до цього.

Україна, яка працює на чистому адреналіні, з першої хвилини стала грати краще, ніж Шотландія.

Після того, як Росія вдерлася до їхньої улюбленої країни 24 лютого, збірна України була змушена залишити своїх близьких і бігти до Словенії наприкінці квітня, щоб спробувати хоч якось підготуватися до вирішального матчу та постаратися гідно себе проявити. Але те, що ми побачили сьогодні на полі – ні що інше, як спортивне диво.

«Хемпден Парк» — один із найзапекліших котлів у світовому футболі, але на короткий час він був місцем єднання та усвідомлення страждань та болю. Мало яким командам шотландці аплодують. Українцям влаштували овації після їхньої перемоги.

У неділю ми всі стежитимемо за матчем у Кардіффі, за цією чудовою, героїчною, легендарною групою українських гравців, яким аплодували на «Хемпден Парк». Катар чекає на них, і немає більш гідної команди чи країни, яка точно має зіграти на чемпіонаті світу.

Нагадаємо, у середу, 1 червня, збірна України з футболу провела півфінальний поєдинок кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 в Катарі. Українські футболісти перемогли у боротьбі за путівку на світову першість збірну Шотландії з рахунком 1:3.

Соцмережі бурхливо привітали збірну України з перемогою над шотландцями.