Офіційно: нападник чернігівської «Десни» перейшов у бельгійський «Сент-Трюйден»



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Олександр Філіпов стане черговим українцем у Бельгії Світлина - ФК «Десна»

27-річний Олександр Філіпов відіграв за сіверян п’ять сезонів

27-річний нападник чернігівської «Десни» Олександр Філіпов переходить до лав бельгійського «Сент-Трюйдена».

Філіпов народився в Авдіївці на Донеччині, є вихованцем Училища олімпійського резерву в Донецьку. У професійному футболі Олександр дебютував у 2011 році в складі вищолігового київського «Арсенала», в якому перебував упродовж двох років, а потім перейшов до лав «Маріуполя». Не закріпившись там, Філіпов пограв за «Нікополь» і краматорський «Авангард», набув впевненості в своїх силах і перейшов у «Десну».

Олександр виступав у складі чернігівців з 2016 року і став важливою частиною клубу, одним із улюбленців уболівальників. За «Десну» Філіпов провів 125 матчів і провів 48 голів.

«Ми дуже вдячні Олександру і щиро бажаємо успіху в подальшій кар‘єрі! Впевнені, Філіпов заслужив на нові виклики, і попереду будуть і матчі в складі збірної. Успіхів, Сашко! Чернігів тебе любить!», - йдеться у напутньому слові футболістові на пабліку «Десни».