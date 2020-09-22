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    Офіційно: нападник чернігівської «Десни» перейшов у бельгійський «Сент-Трюйден»

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    Олександр Філіпов стане черговим українцем у Бельгії - Офіційно: нападник чернігівської «Десни» перейшов у бельгійський «Сент-Трюйден»
    Олександр Філіпов стане черговим українцем у Бельгії
    Світлина - ФК «Десна»

    27-річний Олександр Філіпов відіграв за сіверян п’ять сезонів

    27-річний нападник чернігівської «Десни» Олександр Філіпов переходить до лав бельгійського «Сент-Трюйдена».

    Філіпов народився в Авдіївці на Донеччині, є вихованцем Училища олімпійського резерву в Донецьку. У професійному футболі Олександр дебютував у 2011 році в складі вищолігового київського «Арсенала», в якому перебував упродовж двох років, а потім перейшов до лав «Маріуполя». Не закріпившись там, Філіпов пограв за «Нікополь» і краматорський «Авангард», набув впевненості в своїх силах і перейшов у «Десну».

    Олександр виступав у складі чернігівців з 2016 року і став важливою частиною клубу, одним із улюбленців уболівальників. За «Десну» Філіпов провів 125 матчів і провів 48 голів.

    «Ми дуже вдячні Олександру і щиро бажаємо успіху в подальшій кар‘єрі! Впевнені, Філіпов заслужив на нові виклики, і попереду будуть і матчі в складі збірної. Успіхів, Сашко! Чернігів тебе любить!», - йдеться у напутньому слові футболістові на пабліку «Десни».

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК «Десна» Ліга Жюпіле ФК «Сент-Трюйден» Олександр Філіпов
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