Українська Прем’єр-ліга. «Десна» впевнено б’є «Ворсклу» (відео)
Чернігівці здобули першу перемогу в сезоні
Чернігівська «Десна» виграла перший матч у чемпіонаті-2019/2020. У другому турі «сіверці» переграли полтавську «Ворсклу».
«Десна» (Чернігів) – «Ворскла» (Полтава) – 2:0
Голи: 1:0 – Владислав Калитвинцев (19). 2:0 – Олександр Філіпов (79)
«Десна»: Паст, Денис Фаворов (к), Гітченко, Імереков, Андрій Мостовий – Огіря, Андрій Богданов (Западня, 75) – Владислав Калитвинцев (Юхим Конопля, 87), Артем Фаворов, Кузик (Картушов, 46) – Олександр Філіпов. Тренер – Олександр Рябоконь
«Ворскла»: Олександр Ткаченко – Пердута, Володимир Чеснаков (к), Євген Мартиненко, Ібрагім Коне – Олександр Скляр (Юрій Коломоєць, 76), Тодор Петровіч (Челядін, 87) – Едін Шехіч, Габелок, Артур (Ребенок, 73) – Денис Васін. Тренер – Віталій Косовський
Судді: Юрій Іванов (Маріуполь) – Ардашева (Київ), Козорєзов (Одеса)
Попередження: Андрій Мостовий (22), Огіря (53), Паст (85) – Едін Шехіч (31), Пердута (40), Денис Васін (90+2), Євген Мартиненко (90+4)
3 серпня. Чернігів. Стадіон імені Гагаріна
«Десна» після двох турів має три очка, «Ворскла» - жодного.