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    Українська Прем’єр-ліга. «Десна» впевнено б’є «Ворсклу» (відео)

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    Владислав Калитвинцев забив свій перший м'яч у новому сезоні - Українська Прем’єр-ліга. «Десна» впевнено б’є «Ворсклу» (відео)
    Владислав Калитвинцев забив свій перший м'яч у новому сезоні
    UA-Футбол

    Чернігівці здобули першу перемогу в сезоні

    Чернігівська «Десна» виграла перший матч у чемпіонаті-2019/2020. У другому турі «сіверці» переграли полтавську «Ворсклу».

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    «Десна» (Чернігів) – «Ворскла» (Полтава) – 2:0

    Голи: 1:0 – Владислав Калитвинцев (19). 2:0 – Олександр Філіпов (79)

    «Десна»: Паст, Денис Фаворов (к), Гітченко, Імереков, Андрій Мостовий – Огіря, Андрій Богданов (Западня, 75) – Владислав Калитвинцев (Юхим Конопля, 87), Артем Фаворов, Кузик (Картушов, 46) – Олександр Філіпов. Тренер – Олександр Рябоконь

    «Ворскла»: Олександр Ткаченко – Пердута, Володимир Чеснаков (к), Євген Мартиненко, Ібрагім Коне – Олександр Скляр (Юрій Коломоєць, 76), Тодор Петровіч (Челядін, 87) – Едін Шехіч, Габелок, Артур (Ребенок, 73) – Денис Васін. Тренер – Віталій Косовський

    Судді: Юрій Іванов (Маріуполь) – Ардашева (Київ), Козорєзов (Одеса)

    Попередження: Андрій Мостовий (22), Огіря (53), Паст (85) – Едін Шехіч (31), Пердута (40), Денис Васін (90+2), Євген Мартиненко (90+4)

    3 серпня. Чернігів. Стадіон імені Гагаріна

    Десна - Ворскла. Гол Владислава Калитвинцева
    Десна - Ворскла. Гол Олександра Філіпова

    «Десна» після двох турів має три очка, «Ворскла» - жодного.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Ворскла ФК «Десна» Владислав Калитвинцев Максим Імереков Андрій Богданов Артем Фаворов Денис Фаворов Олександр Рябоконь Андрій Гітченко Андрій Мостовий Єгор Картушов Артур Юрій Коломоєць Ігор Пердута Олександр Ткаченко Павло Ребенок Ібрагім Кане Олександр Скляр Едін Шехіч Денис Васін Володимир Чеснаков Віталій Косовський Юхим Конопля Орест Кузик Євген Паст Владислав Огіря Євген Мартиненко Артур Западня Олександр Філіпов Тодор Петровіч Артем Габелок Артем Челядін
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