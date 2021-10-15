Зінченко залікував травму та повернувся до тренувань (фото)

Півзахисник збірної України готується разом з основним складом «Манчестер Сіті»

Футболіст збірної України і «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко відновився від травми та повернувся до загальної групи англійської команди. Таким чином, якщо все буде гаразд, гравець допоможе національній команді у вирішальному матчі відбору чемпіонату світу проти Боснії і Гецеговини. Ця зустріч відбудеться 16 листопада, а нашій збірній потрібна в ній перемога.

Нагадаємо, під час зустрічі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів з «РБ Лейпциг» (6:3) Зінченко зазнав травми литкового м'яза. При цьому український футболіст дограв матч до кінця.

До основної групи «Манчестер Сіті» повернувся також німецький півзахисник Ілкай Гюндоган, який востаннє виходив на поле 18 вересня.

16 жовтня «Манчестер Сіті» зіграє з «Бернлі» в рамках 8-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Олександр Зінченко й Ілкай Гюндоган є триразовим чемпіоном Англії. Вони в складі «Ман Сіті» завойовували найпрестижніший трофей у сезоні-2017/2018, 2018/2019 і 2020/2021.

Олександр Зінченко опублікував фото з тренування команди Хосепа Гвардіоли.

«Дуже радий повернутися до хлопців», – написав Зінченко.

Раніше Петраков пообіцяв вболівальникам битву за чемпіонат світу з футболу.