Моурінью за келихом віскі зустрівся з Макгрегором (фото)

Футбольний тренер подарував бійцю змішаних єдиноборств футболку «Роми»

Тренер італійської «Роми» Жозе Моурінью зустрівся з відомим ірландським бійцем ММА Конором Макгрегором. 54-річний португальський спеціаліст подарував ірландському спортсмену футболку «Роми» з 10-м номером, а також спробував віскі, який виробляє компанія Конора. За словами Моурінью, він не міг сказати бійцеві ні і був змушений спробувати його алкогольний напій.

«Так це він! Так, великий Конор Макгрегор зараз знаходиться в Римі. Було дуже приємно зустрітися з ним, поділитися деякими історіями і запропонувати йому найкрасивішу футболку в місті – футболку «Роми». Конору неможливо сказати ні, довелося спробувати його віскі. Легенда», – написав Моурінью в соцмережах.

Жозе Моурінью є одним з найуспішніших тренерів сучасності. Він двічі вигравав Лігу чемпіонів і дев’ять разів чемпіонати різних країн.