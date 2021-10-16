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    Моурінью за келихом віскі зустрівся з Макгрегором (фото)

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    Моурінью за келихом віскі зустрівся з Макгрегором (фото)
    Фото: соцмережі

    Футбольний тренер подарував бійцю змішаних єдиноборств футболку «Роми»

    Тренер італійської «Роми» Жозе Моурінью зустрівся з відомим ірландським бійцем ММА Конором Макгрегором. 54-річний португальський спеціаліст подарував ірландському спортсмену футболку «Роми» з 10-м номером, а також спробував віскі, який виробляє компанія Конора. За словами Моурінью, він не міг сказати бійцеві ні і був змушений спробувати його алкогольний напій.

    «Так це він! Так, великий Конор Макгрегор зараз знаходиться в Римі. Було дуже приємно зустрітися з ним, поділитися деякими історіями і запропонувати йому найкрасивішу футболку в місті – футболку «Роми». Конору неможливо сказати ні, довелося спробувати його віскі. Легенда», – написав Моурінью в соцмережах.

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    Жозе Моурінью є одним з найуспішніших тренерів сучасності. Він двічі вигравав Лігу чемпіонів і дев’ять разів чемпіонати різних країн.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Конор МакГрегор ММА Жозе Моурінью
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    Моурінью за келихом віскі зустрівся з Макгрегором (фото)