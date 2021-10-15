Без Забарного і Мудрика: кількість претендентів на нагороду Golden Boy скоротили вдвічі
Молоді українські талановиті футболісти не потрапили до топ-20
Кількість претендентів на нагороду Golden Boy, яка вручається найкращому молодому футболістові Європи у віці до 21 року і який виступає у вищому дивізіоні одного з європейських чемпіонатів, скоротилася вдвічі. До топ-20 не потрапили захисник «Динамо» Ілля Забарний та нападник «Шахтаря» Михайло Мудрик, які були в попередньому списку.
Головним претендентом на нагороду вважається гравець «Барселони» Педрі, який минулого сезону провів найбільшу кількість матчів.
Боротьбу за нагороду Golden Boy продовжують:
Едуарду Камавінга («Реал»);
Букайо Сака («Арсенал»);
Джуд Беллінгем («Боруссія» Дортмунд);
Мейсон Грінвуд («Манчестер Юнайтед»);
Джамал Мусіала («Баварія»);
Джованні Рейну («Боруссія» Дортмунд);
Гаві («Барселона»);
Браян Хіль («Тоттенхем Хотспур»);
Карім Давід Адеємі («РБ Зальцбург»);
Райан Гравенберг («Аякс»);
Даніель Мальдіні («Мілан»);
Флоріан Вірц («Байєр»);
Вільям Саліба («Марсель»);
Родріго («Реал»);
Роберто Пікколі («Аталанта»);
Педрі («Барселона»);
Нуну Мендеш («Парі Сен-Жермен»);
Йеремі Хесус Піно («Вільярреал»);
Юрріен Тімбер («Аякс»);
Шарль Де Кетеларе («Брюгге»).
До списку з 40 претендентів входили Михайло Мудрик з донецького «Шахтаря» і Ілля Забарний з київського «Динамо».
Останніми володарями нагороди Golden Boy ставали нападник дортмундської «Боруссії» Ерлінг Голанд (2020), форвард мадридського «Атлетіко» Жоау Феліш (2019), захисник туринського «Ювентуса» Маттейс де Лігт (2018) і нападаючий французького «Парі Сен-Жермен» Кіліан Мбаппе (2017).
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