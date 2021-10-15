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    Без Забарного і Мудрика: кількість претендентів на нагороду Golden Boy скоротили вдвічі

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    Гравець &laquo;Барселони&raquo; Педрі є головним претендентом на нагороду&nbsp;Golden Boy - Без Забарного і Мудрика: кількість претендентів на нагороду Golden Boy скоротили вдвічі
    Гравець «Барселони» Педрі є головним претендентом на нагороду Golden Boy
    Фото з відкритих джерел

    Молоді українські талановиті футболісти не потрапили до топ-20

    Кількість претендентів на нагороду Golden Boy, яка вручається найкращому молодому футболістові Європи у віці до 21 року і який виступає у вищому дивізіоні одного з європейських чемпіонатів, скоротилася вдвічі. До топ-20 не потрапили захисник «Динамо» Ілля Забарний та нападник «Шахтаря» Михайло Мудрик, які були в попередньому списку.

    Головним претендентом на нагороду вважається гравець «Барселони» Педрі, який минулого сезону провів найбільшу кількість матчів.

    Боротьбу за нагороду Golden Boy продовжують:

    Едуарду Камавінга («Реал»);

    Букайо Сака («Арсенал»);

    Джуд Беллінгем («Боруссія» Дортмунд);

    Мейсон Грінвуд («Манчестер Юнайтед»);

    Джамал Мусіала («Баварія»);

    Джованні Рейну («Боруссія» Дортмунд);

    Гаві («Барселона»);

    Браян Хіль («Тоттенхем Хотспур»);

    Карім Давід Адеємі («РБ Зальцбург»);

    Райан Гравенберг («Аякс»);

    Даніель Мальдіні («Мілан»);

    Флоріан Вірц («Байєр»);

    Вільям Саліба («Марсель»);

    Родріго («Реал»);

    Роберто Пікколі («Аталанта»);

    Педрі («Барселона»);

    Нуну Мендеш («Парі Сен-Жермен»);

    Йеремі Хесус Піно («Вільярреал»);

    Юрріен Тімбер («Аякс»);

    Шарль Де Кетеларе («Брюгге»).

    До списку з 40 претендентів входили Михайло Мудрик з донецького «Шахтаря» і Ілля Забарний з київського «Динамо».

    Останніми володарями нагороди Golden Boy ставали нападник дортмундської «Боруссії» Ерлінг Голанд (2020), форвард мадридського «Атлетіко» Жоау Феліш (2019), захисник туринського «Ювентуса» Маттейс де Лігт (2018) і нападаючий французького «Парі Сен-Жермен» Кіліан Мбаппе (2017).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ілля Забарний
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    Без Забарного і Мудрика: кількість претендентів на нагороду Golden Boy скоротили вдвічі