Без Забарного і Мудрика: кількість претендентів на нагороду Golden Boy скоротили вдвічі

Молоді українські талановиті футболісти не потрапили до топ-20

Кількість претендентів на нагороду Golden Boy, яка вручається найкращому молодому футболістові Європи у віці до 21 року і який виступає у вищому дивізіоні одного з європейських чемпіонатів, скоротилася вдвічі. До топ-20 не потрапили захисник «Динамо» Ілля Забарний та нападник «Шахтаря» Михайло Мудрик, які були в попередньому списку.

Головним претендентом на нагороду вважається гравець «Барселони» Педрі, який минулого сезону провів найбільшу кількість матчів.

Боротьбу за нагороду Golden Boy продовжують:

Едуарду Камавінга («Реал»);

Букайо Сака («Арсенал»);

Джуд Беллінгем («Боруссія» Дортмунд);

Мейсон Грінвуд («Манчестер Юнайтед»);

Джамал Мусіала («Баварія»);

Джованні Рейну («Боруссія» Дортмунд);

Гаві («Барселона»);

Браян Хіль («Тоттенхем Хотспур»);

Карім Давід Адеємі («РБ Зальцбург»);

Райан Гравенберг («Аякс»);

Даніель Мальдіні («Мілан»);

Флоріан Вірц («Байєр»);

Вільям Саліба («Марсель»);

Родріго («Реал»);

Роберто Пікколі («Аталанта»);

Педрі («Барселона»);

Нуну Мендеш («Парі Сен-Жермен»);

Йеремі Хесус Піно («Вільярреал»);

Юрріен Тімбер («Аякс»);

Шарль Де Кетеларе («Брюгге»).

До списку з 40 претендентів входили Михайло Мудрик з донецького «Шахтаря» і Ілля Забарний з київського «Динамо».

Останніми володарями нагороди Golden Boy ставали нападник дортмундської «Боруссії» Ерлінг Голанд (2020), форвард мадридського «Атлетіко» Жоау Феліш (2019), захисник туринського «Ювентуса» Маттейс де Лігт (2018) і нападаючий французького «Парі Сен-Жермен» Кіліан Мбаппе (2017).