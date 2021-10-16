Провідний нападник «Реала» не зіграє з «Шахтарем» у Лізі чемпіонів

Еден Азар не може тренуватися в загальній групі

Азар зазнав травми в грі за збірну Бельгії

Едена Азара продовжують переслідувати травми. Нападник мадридського «Реала» зазнав пошкодження на тренувальному зборі збірної Бельгії. Як повідомляє Marca, футболіст пройшов медичні тести в клубі і вони показали, що гравець не може тренуватися в загальній групі без будь-яких обмежень. Наразі Азар тренується за індивідуальною програмою. Таким чином, футболіст пропустить матч Ліги чемпіонів з донецьким «Шахтарем», який відбудеться 19 жовтня.

У розташуванні збірної Бельгії Азар отримав м'язове ушкодження. В результаті він не зміг взяти участь в матчі за 3-е місце Ліги націй зі збірною Італії (1:2).

24 жовтня відбудеться матч Прімери «Реал» – «Барселона. Поки невідомо, чи зможе бельгієць відновитися до першого ель-класико в сезоні.

У групі Ліги чемпіонів, де грають «гірники», лідирує «Шериф» – 6 очок. В «Реала» – 3, «Інтера» і «Шахтаря» – по 1.

Тим часом «Шахтар» розгромив «Зорю» в 11 турі чемпіонату України – 6:1.