  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Провідний нападник «Реала» не зіграє з «Шахтарем» у Лізі чемпіонів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Еден Азар не може тренуватися в загальній групі - Провідний нападник «Реала» не зіграє з «Шахтарем» у Лізі чемпіонів
    Еден Азар не може тренуватися в загальній групі
    Фото з відкритих джерел

    Азар зазнав травми в грі за збірну Бельгії

    Едена Азара продовжують переслідувати травми. Нападник мадридського «Реала» зазнав пошкодження на тренувальному зборі збірної Бельгії. Як повідомляє Marca, футболіст пройшов медичні тести в клубі і вони показали, що гравець не може тренуватися в загальній групі без будь-яких обмежень. Наразі Азар тренується за індивідуальною програмою. Таким чином, футболіст пропустить матч Ліги чемпіонів з донецьким «Шахтарем», який відбудеться 19 жовтня.

    У розташуванні збірної Бельгії Азар отримав м'язове ушкодження. В результаті він не зміг взяти участь в матчі за 3-е місце Ліги націй зі збірною Італії (1:2).

    24 жовтня відбудеться матч Прімери «Реал» – «Барселона. Поки невідомо, чи зможе бельгієць відновитися до першого ель-класико в сезоні.

    У групі Ліги чемпіонів, де грають «гірники», лідирує «Шериф» – 6 очок. В «Реала» – 3, «Інтера» і «Шахтаря» – по 1.

    Тим часом «Шахтар» розгромив «Зорю» в 11 турі чемпіонату України – 6:1.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Провідний нападник «Реала» не зіграє з «Шахтарем» у Лізі чемпіонів