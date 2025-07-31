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Українці судитимуть поєдинок Ліги конференцій

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Українці судитимуть поєдинок Ліги конференцій
Головним арбітром гри «Істанбул Башакшехір» – «Чорне Море» виступить Віктор Копієвський

Українські арбітри працюватимуть на грі «Істанбул Башакшехір» – «Чорне Море»

Українські арбітри працюватимуть на матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

На матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій-2025/2026 «Істанбул Башакшехір» (Туреччина) – «Чорне Море» (Болгарія), який відбудеться сьогодні, 31 липня у Стамбулі, працюватиме українська суддівська бригада.

Головним арбітром виступить Віктор Копієвський. На лініях йому допомагатимуть Семен Шлончак та Віталій Скобля. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Клим Заброда. 

Як повідомлялося, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2025/2026.

На цій стадії визначено потенційних суперників українських клубів, що виступають у другому раунді кваліфікації – «Олександрії» та «Полісся». Обидва колективи стартують із другого раунду: «Олександрія» грає з сербським «Партизаном», а «Поліссю» протистоятиме клубу «Санта Колома» з Андорри.

У разі вдалого проходження другого раунду, у третьому раунді кваліфікації «Олександрія» зустрінеться з переможцем пари «Мідтьюлланд» (Данія) – «Хіберніан» (Шотландія), а на «Полісся» очікує побачення з сильнішим у парі «Пакш» (Угорщина) – «Марібор» (Словенія).

Щодо «Шахтаря», який бере участь у другій кваліфікації Ліги Європи, то в разі поразки від турецького «Бешикташа» гірники автоматично потраплять до третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. За такого розкладу вони зустрінуться з переможцем пари «Сент Патрікс» (Ірландія) – «Нимме Калью» (Естонія). 

Третій раунд кваліфікації Ліги конференцій

«Олександрія» (Україна)/«Партизан» (Сербія) – «Мідтьюлланд» (Данія)/«Хіберніан» (Шотландія)

«Полісся» (Україна)/«Санта Колома» (Андорра) – «Пакш» (Угорщина)/«Марібор» (Словенія)

«Сент Патрікс» (Ірландія)/«Нимме Калью» (Естонія) – «Бешикташ» (Туреччина)/«Шахтар» (Україна)

Матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій відбудуться 7-го та 14 серпня. Переможці пар пройдуть до раунду плей-оф, а клуби, які поступляться, завершать виступи у єврокубках.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга конференцій

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