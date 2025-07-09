Головна Спорт Скотч. Спорт
search button user button menu button

Гравець «Динамо» публічно освідчився в коханні амбасадорці «Шахтаря»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Гравець «Динамо» публічно освідчився в коханні амбасадорці «Шахтаря»
Раніше пара не підтверджувала інформацію про стосунки

«З днем народження, моя кохана», – написав Бражко в Instgram та опублікував спільне фото

Хавбек київскього «Динамо» Володимир Бражко привітав амбасадорку донецького «Шахтаря» Дашу Квіткову з днем народження.

«З днем народження, моя кохана», – написав Бражко в Instgram та опублікував спільне фото.

Раніше пара не підтверджувала інформацію про свої стосунки.

Нещодавно Дашу прямо запитали, чи зустрічається вона з Бражком, на що вона відреагувала так: «Я дуже вдячна вам за запитання, я вас обожнюю, ви знаєте, але це питання не стосується сьогоднішнього «Квіткового тренування». Якщо ви хочете поговорити про «Квіткове тренування», то давайте».

Квіткова – це псевдонім Даші. Її справжнє прізвище – Матюніна. Дівчина неодноразово повторювала, що з дитинства його не любила, тож обрала собі псевдонім.

До участі у проєкті «Холостяк» Квіткова працювала перукарем у мережі салонів краси G.Bar. Паралельно вона вела свій блог, який став особливо популярним після перемоги Даші в проєкті.

У 2019-му дівчина взяла участь у «Холостяку», де боролась за серце відомого шоумена та ведучого Нікіти Добриніна. Після шоу вони одружились – це єдиний випадок в історії проєкту, коли пара дійшла до етапу одруження в стосунках.

У 2021-му в Даші з Нікітою народився син Лев, а в 2023-му пара розлучилась.

Квіткова – одна з найпопулярніших українських блогерок в Instagram. На неї підписано понад 1,8 млн осіб. Також в неї понад 400 тисяч підписників в тиктоці.

У лютому 2024-го Даша стала амбасадоркою «Шахтаря».

«Я ніколи не думала, що буду дотична до футболу, але дуже вдячна «Шахтарю» за це неймовірне знайомство», – написала Даша.

А також брала участь в презентації форми донецького клубу на сезон 2024/25.

«Я пам'ятаю свої перші емоції, коли потрапила на свій перший матч. Саме тоді стався «метч» Це навіть не співпраця, це сталася взаємна дружба. Зараз із командою «Шахтаря» ми не просто співпрацюємо, а підтримуємо один одного у проєктах. Вони підтримали моє квіткове тренування - зробили вагомий донат на допомогу дітям, я підтримую їх», – сказала після презентації Даша.

Слід також додати, що Даша є амбасадоркою соціальних проєктів. Одна з її благодійних ініціатив – «Квіткові тренування», за допомогою яких вона збирає гроші для онкохворих дітей.

Нагадаємо, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні. 

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Шахтар»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Степан брав активну участь у Краматорському Євромайдані
Присвоєння «Героя України» закатованому юному футболісту. Петиція набрала потрібні голоси
Вчора, 22:16
Грушко обслуговуватиме гру Норвегія – Ісландія
Українська арбітриня працюватиме на грі Євро-2025 з футболу серед жінок
Вчора, 14:31
Чемпіонат України з пляжного футболу серед чоловічих команд проходитиме в Гідропарку
Визначилися місце й дати проведення чемпіонатів України з пляжного футболу
4 липня, 11:38
Володимир Бистров брав участь у пропагандистському заході
Ексгравець збірної Росії з футболу потрапив у базу «Миротворця»
27 червня, 11:09
Мбаппе у цьому сезоні у всіх турнірах у складі «Реала» забив 43 голи у 56 матчах
Зірка «Реала» потрапив до лікарні у США
19 червня, 16:56
Квіткова – це псевдонім Даші. Її справжнє прізвище – Матюніна
Користувачі мережі вважають, що гравець «Динамо» зустрічається з амбасадоркою «Шахтаря»
18 червня, 19:52
«Ворскла» та «Металіст 1925» виступатимуть у Лізі чемпіонів УЄФА
Жіночі єврокубки з футболу: коли стартують українські клуби
16 червня, 16:48
Томас Кокосинський був госпіталізований у критичному стані через гіпоксію та смерть мозку
Подавився вареником. Пішов з життя головний інвестор польського футбольного клубу
11 червня, 16:23
Уперше в історії Англія пропустила три голи у грі зі збірною з Африки
Збірна Англії з футболу вперше в історії програла африканській збірній
11 червня, 11:26

Скотч. Спорт

Гравець «Динамо» публічно освідчився в коханні амбасадорці «Шахтаря»
Гравець «Динамо» публічно освідчився в коханні амбасадорці «Шахтаря»
Офіційний телеграм-канал російського ЦСКА опублікував відео для дорослих під час гри
Офіційний телеграм-канал російського ЦСКА опублікував відео для дорослих під час гри
У Києві припинив роботу ресторан футболіста збірної України
У Києві припинив роботу ресторан футболіста збірної України
Накурила орангутана вейпом: російська боксерка пояснила свій дивний вчинок
Накурила орангутана вейпом: російська боксерка пояснила свій дивний вчинок
Найкрасивіша футболістка світу у бікіні вразила фанатів навичками володіння м'ячем
Найкрасивіша футболістка світу у бікіні вразила фанатів навичками володіння м'ячем
«Оргазм буде у всіх жінок». Прихильниця Путіна зробила дивну заяву про фігурне катання
«Оргазм буде у всіх жінок». Прихильниця Путіна зробила дивну заяву про фігурне катання

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
260K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 липня: ситуація на фронті
102K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 липня 2025
42K
Сварка у Макронів: перша леді Франції принизила чоловіка під час виходу з літака
15K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
13K
Генпрокурор повідомив про закриття тисячі кримінальних проваджень проти бізнесу
5675
У Києві та області прогриміли вибухи

Новини

На Буковині підприємець продав техніку з ЄС на мільйони та «забув» про податки
Сьогодні, 11:12
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:09
9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
«Укрзалізниця» показала перший безбар’єрний вагон для пасажирів на кріслі колісному
Вчора, 16:49
8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 липня, 00:01

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua