Гравець «Динамо» публічно освідчився в коханні амбасадорці «Шахтаря»

Раніше пара не підтверджувала інформацію про стосунки

«З днем народження, моя кохана», – написав Бражко в Instgram та опублікував спільне фото

Хавбек київскього «Динамо» Володимир Бражко привітав амбасадорку донецького «Шахтаря» Дашу Квіткову з днем народження.

«З днем народження, моя кохана», – написав Бражко в Instgram та опублікував спільне фото.

Раніше пара не підтверджувала інформацію про свої стосунки.

Нещодавно Дашу прямо запитали, чи зустрічається вона з Бражком, на що вона відреагувала так: «Я дуже вдячна вам за запитання, я вас обожнюю, ви знаєте, але це питання не стосується сьогоднішнього «Квіткового тренування». Якщо ви хочете поговорити про «Квіткове тренування», то давайте».

Квіткова – це псевдонім Даші. Її справжнє прізвище – Матюніна. Дівчина неодноразово повторювала, що з дитинства його не любила, тож обрала собі псевдонім.

До участі у проєкті «Холостяк» Квіткова працювала перукарем у мережі салонів краси G.Bar. Паралельно вона вела свій блог, який став особливо популярним після перемоги Даші в проєкті.

У 2019-му дівчина взяла участь у «Холостяку», де боролась за серце відомого шоумена та ведучого Нікіти Добриніна. Після шоу вони одружились – це єдиний випадок в історії проєкту, коли пара дійшла до етапу одруження в стосунках.

У 2021-му в Даші з Нікітою народився син Лев, а в 2023-му пара розлучилась.

Квіткова – одна з найпопулярніших українських блогерок в Instagram. На неї підписано понад 1,8 млн осіб. Також в неї понад 400 тисяч підписників в тиктоці.

У лютому 2024-го Даша стала амбасадоркою «Шахтаря».

«Я ніколи не думала, що буду дотична до футболу, але дуже вдячна «Шахтарю» за це неймовірне знайомство», – написала Даша.

А також брала участь в презентації форми донецького клубу на сезон 2024/25.

«Я пам'ятаю свої перші емоції, коли потрапила на свій перший матч. Саме тоді стався «метч» Це навіть не співпраця, це сталася взаємна дружба. Зараз із командою «Шахтаря» ми не просто співпрацюємо, а підтримуємо один одного у проєктах. Вони підтримали моє квіткове тренування - зробили вагомий донат на допомогу дітям, я підтримую їх», – сказала після презентації Даша.

Слід також додати, що Даша є амбасадоркою соціальних проєктів. Одна з її благодійних ініціатив – «Квіткові тренування», за допомогою яких вона збирає гроші для онкохворих дітей.

Нагадаємо, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні.

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.