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У Києві зірки футболу зіграли товариський матч із героями фронту

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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У Києві зірки футболу зіграли товариський матч із героями фронту
У складі зіркової команди голи забивали: Лисенко (тричі), Старгородський, Косирін та Максимов

Матч подарував глядачам справжнє свято футболу

На полі столичної «КНУБА-Арени» в товариському матчі зустрілися футбольні легенди національної збірної України серед ветеранів та воїни 118-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Матч подарував глядачам справжнє свято футболу й перемогу збірної ветеранів – 6:4.

«Цього вечора головним був не рахунок на табло. І навіть не яскраві моменти та емоції. Головними були вдячність і той неймовірний дух єдності, що панував як на полі, так і на трибунах», – зазначили в УАФ.

За збірну ветеранів зіграли: Едуард Цихмейструк, Сергій Погорілий, В'ячеслав Свідерський, Микола Іщенко, Володимир Єзерський, Тарас Михалик, Андрій Полунін, Артем Старгородський, Юрій Максимов, Олексій Бєлік, Олександр Косирін, Геннадій Медведєв, Віталій Самойлов, Володимир Лисенко та Віталій Мандзюк.

У складі зіркової команди голи забивали: Володимир Лисенко (тричі), Артем Старгородський, Олександр Косирін та Юрій Максимов.

Нагадаємо, клубний чемпіонат світу з футболу наближається до чвертьфінальної стадії: вже відомі три з чотирьох пар команд, які продовжать боротьбу за титул.

Клубний чемпіонат світу. 1/4 фіналу

  • 4 липня, 22:00 – Флуміненсе – Аль-Хіляль
  • 5 липня, 04:00 – Палмейрас – Челсі
  • 5 липня, 19:00 – ПСЖ – Баварія
  • 5 липня, 23:00 – Реал – Ювентус – Боруссія – Монтеррей

Як повідомлялося, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні. 

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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